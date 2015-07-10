Davutoğlu, ilk koalisyon görüşmesini kiminle yapacağını açıkladı

3. Köprü'de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmelerine usulüne uygun olarak en çok oyu alan partiden başlayacaklarını söyledi. "Pazartesi gününden Ramazan Bayramı'na kadar hükümet kurma çalışmalarının ilk turunu bitirmeyi planlıyorum" diyen Davutoğlu, gerek olması halinde bayram sonrasında da görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Davutoğlu'nun açıklamasının satır başları şu şekilde:

Pazartesi gününden Ramazan Bayramı'na kadar hükümet kurma çalışmalarının ilk turunu bitirmeyi planlıyorum. Gerekmesi halinde, Ramazan Bayramı sonrası ikinci tur görüşmelerine bakacağız. Parti genel başkanları ile randevu taleplerimiz oldu.

Usulüne uygun şekilde en büyük partiden görüşmelere başlayacağız. Usul olarak ilk olarak Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak çalışmaları başlatmaktır. Daha sonra ise Bahçeli ve Demirtaş'la görüşmektir. MHP ve HDP'nin milletvekili sayıları aynıdır ancak oy oranı olarak aralarından ciddi farklar vardır. Ondan dolayı HDP'den önce MHP ile göreceğiz.

(Bahçeli'nin sunduğu 4 şart) Herşeyin kamuoyu önünde açıklanmaması gerekmektedir. Özellikle ilk turda böyle koşullar sunulmaması gerekiyor. Ön şartlar ve kırmızı çizgileri uzlaşma için doğru bulmuyorum.