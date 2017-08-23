Demirtaş'ın dava dosyası mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle ortada kaldı

Hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında 3 Kasım 2016'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Terör örgütü kurma, yönetme', 'örgüt propagandası', 'suç ve suçluyu övme' iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı ana davasının dosyası, mahkemeler arasındaki uyuşmazlık nedeniyle ortada kaldı.

Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında Demirtaş hakkında 'Terör örgütü kurma, yönetme', 'örgüt propagandası', 'suç ve suçluyu övme' gibi iddialarla 142 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne alındı. Önce 6 Eylül 2017 tarihine duruşma günü veren mahkeme, daha sonra Demirtaş'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyası ile birleştirilmesini istedi.

Uyuşmazlık bölge adliye mahkemesine taşındı

Bu talep, Yasin Börü davasında karar veren ve 3 firari sanığın dosyasını ayıran 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmeyince, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi dosyaları resen birleştirme kararı aldı. İki mahkeme arasında yaşanan uyuşmazlık, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, Demirtaş'ın bu dosyasının Yasin Börü dosyası ile birleştirilmesinin uygun olmayacağı görüşünü savundu. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tarafından Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderilen yazıda, Demirtaş'ın 6-8 Ekim olayları ile ilgili yargılansa bile 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' ve 'suç işlemeye tahrik' fiillerinden yargılanabileceği, Yasin Börü ve 3 arkadaşının ölümü eylemlerinden sorumlu tutulamayacağı' belirtildi.

"Dosyamızda bu suçtan açılmış dava yok"

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yazısında, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin Demirtaş'ın, 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylar yönünden 'suç işlemeye tahrik ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılmasının talep edildiğini belirterek şöyle denildi:

"Buna göre, sanık Selahattin Demirtaş'ın 6-7-8 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak sadece 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçları yönünden 'suç işlemeye tahrik' fiilini işlediğinin iddia edildiği, Mahkememizin 2015/224 ve tefrikle açılan 2017/500 esas sayılı dosyalarında ise 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı, dolayısıyla birleştirme kararında bahsedildiği gibi sanığın suçunun sübutu halinde, dosyamıza konu eylemlerden sorumlu olabileceği gibi bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır."

"Demirtaş’ı yargılamanın vebali ağır"

Avukatı Mahsuni Karaman, Demirtaş'ın dosyasının sahipsiz bırakılarak ortada kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kimse Demirtaş'ı yargılamak istemiyor. Çünkü vebali ağırdır. Yargılama konusu edilen iddia ve suçlamaların zorlama olduğu ve bu nedenle mahkemelerin bu dosyayı almak istemediğini düşünüyoruz. Demirtaş ile ilgili dosya üzerinden yasaya göre 30 günde bir yapılması gereken tutukluluk değerlendirmesi en son 22 Haziran'da yapıldı. Yaklaşık 2 aydır Demirtaş, hiçbir mahkemenin kararı olmadan cezaevinde kalmaktadır. Tutukluluk incelemesi, dosya mahkemeler arasında gidip geldiği için 2 aydır yapılmamaktadır. Biz tahliye talebinde bulunacağız."

Avukat Karaman, müvekkili Demirtaş'ın bundan sonra yapılacak duruşmalara SEGBİS yolu ile katılmayacağını, yargılamaların yapıldığı kentlerdeki mahkemelere gitmek istediğini de belirterek, "Eğer duruşmalara kelepçe ile götürülme zorlaması devam ederse duruşmalara çıkmayacağını da kendisi açıkladı" dedi.

21 ayrı davadan daha yargılanıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu dava dışında hakkında Türkiye'nin 11 il ve ilçesinde açılan toplam 21 davadan daha yargılanıyor. İstanbul ve Elazığ Ağır Ceza mahkemelerinde, 'Terör örgütü propagandası yapma' iddiasıyla yargılamaları süren Demirtaş'ın, Diyarbakır, Doğubeyazıt, Ankara, Mardin, Viranşehir, Şırnak, Siirt, Mersin, İstanbul ve Kayseri illerinde de Asliye Ceza Mahkemeleri’nde açılan 19 ayrı davası bulunuyor. Bu davalarda HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanı’na hakaret', 'Türklüğü, Cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağılamak', 'Toplantı ve gösteri yürüyüşlere yasasına muhalefet', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' ve 'Suç ile suçluyu övmek' suçlarından çeşitli hapis cezaları isteniyor.