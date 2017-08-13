Demirtaş: AKP - MHP ittifakı erken seçim hazırlıklarına başladı; içeride tutulmamızın nedeni bu

HDP'nin Van'da sürdürdüğü "Vicdan ve Adalet Nöbeti"nde bugün (13 Ağustos 2017) Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın mesajı okundu. Demirtaş'ın mesajında “AKP-MHP ittifakı erken seçim hazırlıklarına başlamıştır. Beni ve arkadaşlarımı yasadışı bir şekilde içeride tutmalarının nedeni budur” ifadesi yer aldı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan tarafından okunan mesajın tamamı şöyle:

Bütün halkımıza, Vicdan ve Adalet Nöbeti’ndeki arkadaşlarıma ve özelde bütün baskılara rağmen dayanışmasını esirgemeyen Van halkına en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum.

Öncelikle Vicdan ve Adalet Nöbeti’yle toplumun ezilen kesimlerinin sesi ve nefesi olmaya çalışan HDP vekillerine yönelik hukuk dışı ablukayı kınıyorum.

HDP’nin halkla olan gönül bağını kesmeye, barikatın ve ablukanın gücü yetmez. Her türlü kanunu, Anayasa’yı, uluslararası sözleşmeyi ve siyasi ahlakı ayaklar altına alan bir yaklaşımla HDP’yi tasfiye etmeye çalışan, sokakta halkla buluşmasını engellemeyi amaçlayan hükümet uygulamaları asla amacına ulaşamayacaktır.

Doksanlı yıllarda halkımızı sindirmek için JİTEM ve kontrgerilla örgütlenmesiyle infaz, kaybetme ve işkence uygulamaları yapılırdı. Şimdi ise yargı organının bazı mensupları adeta kontrgerilla gibi kullanılmakta, yargı eliyle yargısız infazlar yapılmaktadır. Geçmişte JİTEM ve kontrgerillaya boyun eğmeyen halkımız, AKP-MHP faşist blokunun şu andaki zulüm uygulamalarına da boyun eğmeyecektir.

‘Seçimden korkacak değiliz’

Değerli kardeşlerim,

Bizler korkuya teslim olursak, kişisel çıkarlarımız için ilkelerimizden vazgeçersek, zulüm uygulamaları ve faşizm on yıllarca devam edebilir. Ancak, biz her yerde direnirsek, faşizm kısa sürede tuzla buz olacaktır. Bizleri Türkiye kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Fakat tüm bu saldırılara rağmen, bizler Türkiye’nin demokratik birliğini, eşit ve özgür birlikte yaşamı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

AKP-MHP ittifakı erken seçim hazırlıklarına başlamıştır. Beni ve arkadaşlarımı yasadışı bir şekilde içeride tutmalarının nedeni budur. Eş Genel Başkanımız ve Van vekilimiz Sn. Figen Yüksekdağ’ın hukuka aykırı bir şekilde vekilliğini ve eşbaşkanlığını düşürmelerinin nedeni de erken seçime hazırlıktır. Elbette bizler seçimden korkacak değiliz.

Öncelikle bütün halkımızı yapılacak olan il-ilçe kongrelerinde görev almaya ve bu çalışmalara coşkuyla katılmaya davet ediyorum. Kadın ve Gençlik Meclislerimiz, bütün mahallelere kadar örgütlenmelerini tamamlamalıdır. Bir yandan haksızlığa karşı direnirken, diğer yandan halkımızı olası bir seçime hazırlamalıdır.

Hukuk dışı bir şekilde görevleri gasp edilmiş ve yerlerine AKP’nin kayyumları atanmış belediye eşbaşkanlarımız, meclis üyelerimiz adeta görevlerinin başındaymışçasına halk ile iç içe olmaya, taziyelerde, hastanelerde, düğünlerde halkı yalnız bırakmamaya devam etmelidir.

Bütün milletvekillerimiz zamanlarının tamamını halkın içinde geçirmeli, dertlerini, sorunlarını dinlemeli, imkanlar ölçüsünde çözüm üretmelidir.

PM ve MYK’mız, HDP’yi eksiksiz ve en güçlü şekilde bir olası seçime hazırlayacak çalışmaları büyük dikkatle sürdürmelidir. Bizler içeride de olsak dışarıda da olsak partimizin ve halkımızın emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Bizler en geniş demokrasi ittifakını ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirmeye açık olacağız.

Bütün halkımız şundan emin olmalıdır. Çoğumuz tutuklu olsak bile, HDP olarak siyasi tarihimizin güçlü ve kararlı dönemini yaşıyoruz. Türkiye’nin siyasi geleceğini belirleyecek olan kilit parti biziz. Bizimle uzlaşmadan ve anlaşmadan hiçbir siyasi hareket Türkiye’nin geleceğini kuramaz. HDP olarak bu gücümüzü hiç şüphesiz ki Türkiye’nin demokratik geleceğinden yana kullanacağız.

‘HDP yönetimi çelikten bir iradeye dönüşmüştür’

Değerli kardeşlerim,

Büyük baskı ve tehdit altında olduğunuzun bilincindeyim. Sokağa çıkmanın bile büyük cesaret istediği faşizan bir dönemi yaşıyoruz. Ancak korkulara teslim olursak, bu şekilde faşizme biat edersek çocuklarımıza ve torunlarımıza acı bir gelecek dışında hiçbir şey bırakamayız. Bu nedenle, geleceğe onurlu bir özgürlük mirası bırakmak adına, herkesi korku duvarlarını yıkmaya ve sesini yükseltmeye davet ediyorum. Bizleri cezaevinde rehin alarak siyaseten tasfiye edeceklerini zannedenler büyük yanıldılar ve yanılmaya da devam edecekler.

AKP’nin Genel Başkanı, CumhurBaşkanlığı’nın bütçesini kullanarak partisinin il ve ilçe teşkilatlarında toplantılar yaparken, bizler tutukluluk koşullarında görevlerimizi icra etmeye çalışıyoruz. Buna da eşit ve demokratik siyaset ve seçim yarışı diyorlar. Bu aldatmacayı bütün halkımız iyi görmelidir.

Bu eşitsiz koşullara rağmen HDP’de metal yorgunluğu oluşmamış, tam tersine HDP yönetimi çelikten bir iradeye dönüşmüştür. Bu iradeyi hiçbir baskı veya güç kıramayacaktır, teslim alamayacaktır.

Koşullar giderek zorlaşabilir, baskı giderek artabilir. Ama unutmayın ki, faşizm son demlerini yaşarken, elindeki bütün baskı araçlarını sınırsızca kullanacaktır. Bizler geri adım atmazsak, tarihsel görevlerimize ahlaki bir sorumlulukla yaklaşırsak, gereğini yaparsak hem faşizmi darmadağın edeceğiz.

HDP’nin başarısı Türkiye demokrasisinin ve barışın başarısı olacaktır.

HDP’nin başarısı halkımızın ve ülkemizin aydınlık geleceğinin garantisi olacaktır.

Bütün arkadaşlarımı büyük bir heyecan, coşku ve cesaretle görev başına davet ediyor, sizleri en sıcak duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Hücre arkadaşım Sn. Abdullah Zeydan ile birlikte, özellikle Hakkari halkına özel selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.

Mutlaka kazanacağız…