Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı, 'Seher' adlı öykü kitabı 16 Eylül'de çıkıyor

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinde yazdığı 12 öyküden oluşan, \'Seher\' adlı öykü kitabının 16 Eylül\'de çıkacağı belirtildi. Dipnot Yayınlarından çıkacak olan kitapta, Oya Baydar ve Zülfü Livaneleli\'nin görüşlerine de yer veriliyor.

Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinde yazdığı 12 öyküden oluşan \'Seher\' adlı öykü kitabının 16 Eylül\'de okuyucuyla buluşacağı belirtildi. Kitabı yayınlayan Dipnot Yayınlarından yapılan açıklamada, öykü kitabıyla beraber Demirtaş\'ın cezaevinde yaptığı iki resmin de kitap ayracı olarak okurlara armağan edileceği belirtildi. 144 sayfadan oluşan kitapta, \'İçimizdeki Erkek\', \'Seher\', \'Temizlikçi Nazo\', \'Bildiğiniz Gibi Değil\', \'Kara Gözlere Selam Olsun\', \'Cezaevi Mektup Okuma Komisyonuna Mektup\', \'Denizkızı\', \'Halep Ezmesi\', \'Ah, Asuman!!\', \'Annemle Hesaplaşmalar\', \'Tarih Kadar Yalnız\' ve \'Sonu Muhteşem Olacak\' başlıklı öyküler yer alıyor.

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