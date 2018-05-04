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Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafları yayınlandı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunuyor

04 Mayıs 2018 21:18

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu bugün resmi olarak duyurulan Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı. 

Adaylığının resmi olarak duyurulmasının ardından ilk açıklamayı Mezopotamya Ajansı’na yapan Demirtaş,  seçim sürecini yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden nasıl yöneteceğine dair bir soruya, “Mesajlarım ve mektuplarımla dışarıya ulaşmak dahil, en küçük imkanı kullanacağım. Ama dediğim gibi imkanlar sınırlı. Hücrede miting yapsam en fazla 1 kişi katılabiliyor” cevabını verdi.

TIKLAYIN - Demirtaş: Hücrede miting yapsam en fazla 1 kişi katılabiliyor

İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda yapılan etkinlikte, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşması sonrasında gösterilen fotoğraflar şöyle...

 

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