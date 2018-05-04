Adaylığı açıklanan Demirtaş'tan ilk mesaj: Benim elim kolum, sesim gençlerdir kadınlardır

HDP, cumhurbaşkanı adayının bir buçuk yıldır Edirne Cezaevi'nde bulunana Selahattin Demirtaş olduğunu resmen açıkladı. Adaylığının açıklandığı toplantıya mesaj gönderen Demirtaş, "Elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kuışukunuz olmasın. Benim elim de kolum da sesim de nefesim de sizsiniz. Gençlerdir, kadınlardır" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu Diyarbakır'da Eş Genel Başkanı Pervin Buldan tarafından açıklandı. Buldan, Demirtaş'ın HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu onun cezaevinde gönderdiği mesajla açıkladı.

Demirtaş'ın toplantıya gönderdiği HDP mesaj şöyle:

"Çok değerli dostlarım, sevgili arkadaşlarım,

Hepinizi yürekten selamlıyorum. Mesajım sizlere okunduğunda yepyeni bir geleceğin sözcülüğünü yapmak üzere beni aday olarak ilan etmiş olacaksınız. Bu göreve beni layık görmüş olmanızdan büyük onur duyuyoru. Siyasi rehine olmama rağmen bu sürecin yükünü omuzlayacağıma inandığınız için teşekkür ederim. Halkımıza ve partim HDP'ye en derin şükranlarımı sunuyorum.

Bütün baskılara rağmen yüreği benimle birlikte atan milyonların erdemli duruşu göstermiştir ki, 6 milyon kişinin sığacağı bir hücre henüz icat edilmedi. Özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet değerlerini sizler adına burada da temsil etmeye çalıştım. neredeyse her gün, sevginizin ve güveninizin artarak devam etmesi sorumluluğumu artırmıştır. Ban düşen de buna layık olmaktı. Elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kuışukunuz olmasın. Benim elim de kolum da sesim de nefesim de sizsiniz. Gençlerdir, kadınlardır...

Buna inanın ve yapalım. Bütün partilerden yurttaşlarımızla kucaklaşmayı ihmal etmeyin. Bütün partilerin seçmenleri kardeşimizdir. Kutuplaşmayı bitirmek için elinizden geleni yapın. Bu bizim için seçim kazanmaktan daha kıymtlidir. Provokasyonlara müsade etmeyin. En neşeli, en coşkulu halinizle 24 Haziran zaferine hazırlanın. 80 milyonun tamamına hizmet etmek için 55 milyon seçmenden görev talep ediyoruz. Kendimize güveniyoruz. Halkla birlikte demokrasiyi inşa edeceğimizden herkesin emin omasını istiyorum. Bizimle yan yana durmaktan imtina eden, biz yokmuşuz gibi davranan bizi baraj altında bırakıp ezmeye çalışan tüm siyasi yönetimleri buy tutumarından utanacak mahçup oacaktır. HDP en büyük ittifakını ezilen halklarla yapmıştır. iki sağ ittifaka jkarşı tek hakika alternatif vardır. O da HDP'dir. Yolun açık olsun HDP, Sen halka emanetsiz, halkımız da Allah'a emanet olsun.

Beni bu onurlu göreve layık gören bütün halkımıza, çalışma arkadaşlarıma, destek açıklaması yapanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi herkesi seçim çalışmalarına, sandığı örgütlemeye davet ediyorum.

Biz kazanacağız, mutlaka kazanacağız!"