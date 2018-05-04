HDP: Adayımız Edirne F tipi hapishanesinde rehin tutulan Sayın Selahattin Demirtaş'tır

HDP'nin 24 Haziran'daki seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayı, Eş Genel Başkan Pervin Buldan tarafından Diyarbakır'da duyuruldu. Eski HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın adaylığı resmi olarak duyurulurken; yaklaşık 1.5 yıldır tutuklu bulunan siyasetçinin cezaevinden yolladığı mesaj da kamuoyuyla paylaşıldı.

Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Buldan, "Bugün burada önemli bir süreç ve dönemin tarihi açıklamasını yapacağız. Adayımız Edirne F tipi hapishanesinde rehin tutulan Sayın Selahattin Demirtaş’tır" ifadelerini kullandı.

CHP, Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti arasında kurulan 'sıfır baraj ittifakı'na HDP'nin dahil edilmemesine de değinen Buldan, "En ilkeli ittifak Kürtlerin kendi öz ittifakıdır. Kürtleri muhatap olarak kabul etmeyenler şunu bir kez daha görsün ki Kürt halkı yalnız değildir, birlik ve beraberliğini oluşturmuştur. İşte bugün Amed bunun ispatıdır" diye konuştu.

"Demirtaş’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz”

HDP’nin, Demirtaş’ın serbest bırakılması talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na yapmayı planladığı başvuruyu da hatırlatan Buldan, “Sevgili Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde çalışma yapamaz, seçmenlerine buluşma imkanlarına sahip olamaz. Bu yüzden Sayın Demirtaş’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz” dedi.

Buldan, konuşmasının sonunda Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. Mesajında, seçim çalışması boyunca 'eli, kolu ve sesinin' gençler ile kadınlar olduğunu belirten Demirtaş, "En neşeli, en coşkulu halinizle 24 Haziran zaferine hazırlanın" dedi. Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mesajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.