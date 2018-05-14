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Politika

Demirtaş'ın avukatları tahliye için mahkemeye başvuracak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağı

14 Mayıs 2018 14:14

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete\'de yayımlamasının ardından HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne tahliye talebinde bulanacağı belirtildi.
Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yargılandığı Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde avukatları tarafından yarın tahliye başvurusunda bulunulacağı belirtildi. Avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş\'ın, 24 Haziran\'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesi talebinde bulanacakları öğrenildi. Geniş kapsamlı hazırlanan dilekçede, Demirtaş\'ın daha önce de cumhurbaşkanı adayı olduğu ve yaklaşık 4 milyon seçmenden oy aldığı da belirtilerek, 6 milyon oy alan partinin daha önce eş genel başkanlığını yaptığı kaydedilecek.
​TRT\'YE DE BAŞVURULACAK
HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın tutuklu yargılandığı davadan tahliyesi için yapılacak başvurunun ardından cumhurbaşkanı adaylarının seçim propaganda konuşmaları için TRT\'ye de başvuracağı belirtildi. Demirtaş\'ın tahliye edilmemesi durumunda propaganda konuşmasının TRT\'de mi yoksa Edirne Cezaevi\'nde mi çekileceği konusunda başvuru yapılacağı öğrenildi. 

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