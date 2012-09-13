Demirtaş'ın '400 kilometre PKK kontrolünde' sözlerine inceleme

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "Şemdinli ile Çukurca arasındaki 400 kilometrelik alan PKK'nın denetiminde" sözleriyle ilgili olarak savcılık inceleme başlattı.

Özel yetkili mahkemelerin yerine kurulan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10. madde ile görevli Diyarbakır Başsavcığı Vekilliği, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir süre önce Şemdinli ile ilgili yaptığı açıklamalarına inceleme başlattı.

Demirtaş, Şemdinli ile Çukurca arasındaki 300-400 kilometrelik bir alanın PKK'nın denetiminde olduğunu, askerin bu bölgelere karadan operasyon yapamadığını iddia etmişti.