Demirtaş: Yol haritası ne benimle, ne de heyetle paylaşıldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Akil İnsanlar Heyeti toplantısında, yol haritasının HDP ve Kandil ile paylaşıldığı yönündeki sözlerini Selahattin Demirtaş'tan yalanlama geldi. Demirtaş, "Yol haritası ne benimle paylaşıldı ne de heyetle" diye konuştu.

Gonca Şenay'ın Al Jazeera'de yer alan röportajında, Akil İnsanlar Heyeti ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun buluşmasından dışarı yansıyan haberlerden biri de Başbakan Davutoğlu'nun HDP ile ilgili sözleri oldu.



Âkil İnsanlar Heyeti'nde bulunan Yıldıray Oğur, Türkiye Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazısında, Başbakan'ın, kendisiyle görüşen İmralı heyetinin de HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da verdikleri sözleri tutmadığını söylediğini yazdı. Yazıya göre Davutoğlu toplantıda HDP heyetinin yol haritasını Eylül ayı başında Kandil’e götürdüğünü ve onay aldığını anlattı.

'Bize yol haritası filan verilmedi'

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Davutoğlu’nun Eylül ayı başında yol haritasının Kandil’e götürüldüğü şeklindeki sözlerinin gerçekleri yansıtmadığını belirtti:

“Yol haritası bizimle paylaşılacaktı. Yalan, bize yol haritası filan verilmedi. Yalan. Heyetimiz böyle bir çalışma yapmadı. Yalanlar üzerine bir süreç yürür mü? Başbakan bunu söylediyse yanlış. Ne benimle paylaştı yol haritasını ne de ne heyet ile. Heyet de ayrıca bir açıklama yapacak. Güvensizliği derinleştiren bir psikolojik savaş mekanizması yürütüyorlar.”

'Bize karşı verdikleri sözün hangi birini tuttular'

Hükümetin izlediği politikayı, “güven artırıcı bir duruş değil” sözleriyle tanımlayan Selahattin Demirtaş, görüşmelerin açıklanmayan ayrıntılarıyla ilgili sorusuna ise, “Biz her şeyi açıklayamayız” sözleriyle yanıt verdi: “Bir çok yalan şey yazılıyor. Bazı gerçekleri açıklayacağız, bazılarını ise açıklayamayacağız. Müzakere süreçlerinde her şey kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleşmez. Buna sığınarak bizi zor durumda bırakmaya çalışmasınlar. Bize karşı bu dili kullananlar kendi verdikleri sözün hangi birini tuttular? Mesela defalarca bize gazetecilerden, akil insanlardan oluşan genişletilmiş bir heyet İmralı’ya gidecek sözü verdiler, hem bize hem de İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’a. 1 yıldır bunu söylüyorlar, Yaptılar mı? Yok. Hasta tutukluların hemen serbest bırakılacağını söylediler, belki 30 defa verdiler. Bize samimiyetsiz, ikiyüzlü diyenlerin verdiği sözü tutmuyor diyenler, bunlara bir baksınlar.”

'Benim ismim üstünden hiçleştirme kampanyası yapılıyor'

Başbakan Davutoğlu’nun Âkil İnsanlar Heyeti toplantısından yansıyan bir diğer açıklama da, HDP’nin iktidara verdiği iddia edilen “15 Ekim’e kadar kamu düzenini bozan eylemler bitecek” sözüydü. Demirtaş, buna da tepki gösterdi.

“HDP, yol kesme bitecek sözünü verebilir mi? Bu HDP’nin işi değil. HDP mi yol kesiyor? Kandil’e bunu iletilmiş olabilir, “Kamu güvenliğini tehlikeye atan şeyler son bulsa demiş Kandil de üzerimize düşeni yapacağız” demiş olabilir. Ama bunun HDP bize söz verdi gibi yansıtılması doğru değil.”

Demirtaş süreçte kendi ismi üzerinden bir kampanya yürütüldüğünü söyledi: “Benim ismim üzerinden büyük bir hiçleştirme kampanyası yürütülüyor, muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yaklaşan Genel Seçimlerle ilgisi var. Yazılıp çizilenlerin çok önemli bir kısmının yanlış olduğunu söyleyebilirim. Müzakere sürecinde kendi ellerini güçlendirmek istiyorlar. Şahsen beni bir siyasi figür ortadan kaldırmak için bunları yapıyorlar.”