-DEMİRTAŞ: YAPTIĞIMIZ IRKÇILIK DEĞİL DİYARBAKIR (A.A) - 27.12.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Yaptığımız ırkçılık, etnik ayrımcılık değildir. Var olan yasaklanmış bir dili, kimliği savunmaktır, sahip çıkmaktır'' dedi. Demirtaş, BDP İl binasında partisince düzenlenen Siyaset Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya Türkiye adına üzüldüğünü söyledi. Kürtlerin, Türkiye'de eşit ve özgürce yaşamak istediğini bildiren Demirtaş, şöyle konuştu: ''Başbakan, Allah'a şirk koşuyor. Ne diyor? (Ben hepinizi tekleştireceğim, tek dil olacaksınız. Benim milletim tektir, dili tektir.) diyor. Allah diyor ki; (Ben hepinizi farklı farklı yarattım) senin haddine midir bunları tekleştirmek? Sayın Başbakan. Bu ne biçim Müslümanlık anlayışıdır? Hangi kitapta yazıyor bunu? Bir göster. Neyi tekleştireceksin? İnsanlar diliyle, kültürü ve etnik kimliği ile doğar. Bunu (tekleştireceğim) deyip ırkçılık, milliyetçilik dalgası yaratarak eğer Kürtleri sindireceklerini sanıyorlarsa ben BDP'nin eşbaşkanı olarak şunu ifade ediyorum ki, Kürtler sinmeyecektir. Kürtler, Türkiye'de kardeşlik hukukunu bozmamak için de elinden gelen gayreti gösterecektir. Bu ülke kardeşçe birlikte yaşayan halklardan oluşuyor. Gerçeklikte budur. Bizim yaptığımız ırkçılık, etnik ayrımcılık değildir. Var olan yasaklanmış bir dili kimliği savunmaktır, sahip çıkmaktır. Biz demokrasiye inanıyoruz, kardeşliğe inanıyoruz, barışa inanıyoruz. Bu inançla çalışmalarımızı yürütüyoruz.'' Yapmaya, oluşturmaya çalıştıkları çözüm projelerinin 'Türkiye bölünmesin' diye oluşturulan projeler olduğunu savunan Demirtaş, ''Ama devlet, AK Parti ille de (Kürtleri ayrıştıracağım, hakaret edip ben devletten uzaklaştıracam) diyorsa bunu da çıkıp açık açık söylesin. Şuan da yaptıkları bölünmeyi derinleştirmektir. Başbakan'ı en çok alkışlayan destekleyenler milliyetçiler olmuştur. Başbakan'ın sözü en çok Türk milliyetçileri için memnuniyet uyandırmıştır. Hayırlı uğurlu olsun ittifakları. Başbakan anlaşılıyor ki seçime doğru giderken, Türk milliyetçiliği ile bu şekilde ittifak el ele kol kola yürümek istiyor, kendi tercihidir seçimini yapmıştır. Ama biz bildiğimiz inandığımız demokrasi yolunda özgürlükler yolunda yürümeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.