Demirtaş: Türkiye'deki gerilim etnik savaşa dönüşebilir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kürtler ile Türkler arasında yükselen gerilimin etnik bir savaşa dönüşebileceğini" belirterek, "Türkiye'de huzur, barış olmadan Suriye'de barıştan söz etmek mümkün değil" dedi.

İrlanda'da yayımlanan The Irish Times'a konuşan Demirtaş, "Suriye'deki savaş, Türkiye'deki çatışmalarla alakalıdır. Çünkü Türk Hükümeti, Suriye ve Türkiye'deki Kürtleri bir görüyor" diye konştu.

"Erdoğan'la görüşürüm"

"Yaşanan çatışma ve savaşın Türk ve Kürt toplumunu böldüğünü" söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Barışı getirmek için siyasetteyim. Erdoğan'la bir araya gelmem sorunları çözecekse bunu yaparım. Sadece Avrupa'daki muhalefet partileri sesini yükseltiyor. Avrupa'daki hükümetler, mülteci krizi nedeniyle Erdoğan'la iyi ilişkiler içindeler. Bu büyük bir yanlış."

"500 bin Kürt evini terk etti"

Demirtaş, son çatışmalar nedeniyle "500 bin Kürt'ün evlerini terk ettiğini, binlerce kişinin kalacak bir evi, sığınacak bir yeri olmadığını" da ifade ederek, "10 yerleşim bölgesi tamamen tahrip edilmiş; bu insanların acil insani yardıma ihtiyacı var" ifadesini kullandı.