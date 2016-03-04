Demirtaş: Türkiye'de yaz aylarında bir iç savaş çıkabilir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ABD gazetesi Washington Post’a yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan çatışmaların iç savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu. Demirtaş, güvenlik güçleri ile PKK arasındaki çatışmaların yaz aylarında artabileceği uyarısında bulundu.

Sputnik'in Washington Post'tan aktardığı habere göre, telefon bağlantısıyla gazeteye röportaj veren Demirtaş, doğu illerinde PKK ile çatışmaların yaz aylarında şiddetlenebileceğini belirterek “Birçok Kürt ve Türk ölebilir ve bu durum bir etnik savaşa yol açabilir” dedi.

Washington Post'tan David Ignatius'a konuşan ve barış görüşmeleri için çağrı yapan Demirtaş, PKK’ya da silah bırakarak barış görüşmelerine geri dönmesi yönünde çağrı yaptıklarını da ifade etti.

"Dünya bize karşı sessiz"

ABD ve diğer uluslararası güçlerden de görüşmelere yeniden başlanması için destek isteyen Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisiyle ilgili asılsız suçlamalarda bulunduğunu ifade etti. Suriye’de Kürt güçlerinin terörle mücadelede çok etkili bir güç olduğunu da söyleyen HDP lideri, “Biz Kürtler, Ortadoğu’da IŞİD barbarlığına karşı en etkili güç haline geldik. Dünyanın neden bize yönelik saldırılara sessiz kaldığını anlamıyoruz” dedi.

Haberde, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin “Şiddete son vermenin ve siyasi diyalog sürecine geri dönmenin herkesin yararına olduğunu düşünüyoruz ve bunu teşvik etmenin yollarını arıyoruz” şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Demirtaş'ın, "Yaza kadar PKK ve hükümet arasındaki gerginlik artabilir. Birçok Kürt ve Türk ölebilir ve bu etnik bir iç savaşı tetikleyebilir" ifadelerini kullandığı aktarıldı.