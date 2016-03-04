Davutoğlu: HDP'li eski müftü teröre fetva veriyor mu?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İran ziyareti öncesi açıklamarda bulunuyor. Başbakan Davutoğlu, HDP Eş Genel BaşkanlarıSelahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri Selma Irmak, Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekenin Başbakanlığa gönderilmesi hakkında, "Fezlekelerin Meclis’e gönderilmesi birçok dosya için geçerli olmuştur. Bu ilk defa olmuş veya olağanüstü bir işlem değil" dedi. "HDP içinde terörle ilişki içine girmemiş milletvekillerinin de mevcut olduğunu" söyleyen Davutoğlu, "Birçok HDP milletvekili ki geçmişte terörle ilişki içine girmemiş olan milletvekili mevcut. Birçok milletvekilli bu tutum karşısında tavır arayışı içindeler. Bunu bir parti meselesi olmamak lazım" diye konuştu. Davutoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'u kastederek, "HDP'li eski müftü, teröre fetva veriyor mu?" dedi.

Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Silopili vatandaşlarımızın dertlerini dinledik. Mardin’deki demokrasi planının uygulanmasıyla ilgili şeyleri dinlemek yanında planlamaları paylaştım. Topyekün bir seferberliktir bu. Kalkınma Bakanımız Yılmaz, Silopi’de uygulanması için bizzat bölgede bulunup normalleşmesi için bulunacak. Bir okul hariç eğitim normalleşmiş durumda. Öğrencilerimiz birer kıtayı okuyarak İstiklal Marşı’nı okudu. Bu beni derinden etkileyen bir olaydı"

"İlk defa olmuş bir şey değil"

"Fezlekelerin Meclis’e gönderilmesi birçok dosya için geçerli olmuştur. Bu ilk defa olmuş veya olağanüstü bir işlem değil. Silopi’de de gördüğümüz gibi bu terör olaylarının olduğu dönemde teröre açık destek veren, terör olayının failinin evine taziyeye gidilmesine dahil meşrulaştırma tutumu bizim vicdanımızın kabul etmesi mümkün değil. Genel olarak bu konularda değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Tek tek ele alacağız ama hiç kimse terörü meşru kılması dolasıyıla meşru görülemez. Meclis’te bulunmak bir sorumluluktur. "

"Bunu bir parti meselesi olarak görmemek lazım"

"Bizim doğru gördüğümüz hususu tek başımıza sürdürürüz ama olması gereken bütün partilerin birleşmesi. Birçok HDP milletvekili ki geçmişte terörle ilişki içine girmemiş olan milletvekili mevcut. Birçok milletvekilli bu tutum karşısında tavır arayışı içindeler. Bunu bir parti meselesi olmamak lazım."

"Eski müftü milletvekili ahlaken, vicdanen, terör olaylarıyla ilgili görüş beyan etsin"

CHP ve MHP’nin de bu konularda tutumlar içine gireceğine eminim. Bu tutumu onaylamadığını düşündüğüm birçok HDP’li var, onların da sesini yükseltmeleri lazım. HDP’de tek bir kişiyi hedef almaksızın söylüyorum, eski müftü milletvekili Ahlaken, vicdanan, terör olaylarıyla ilgili görüş beyan etsin.

"Bu gece yatmadan önce bir düşünsünler"

Bir profesör var. Çözüm sürecinde bulunan bir profesör var, şahsen tanıyorum. Bu gece yatmadan önce bir düşünsünler, vicdanlarını bir dinlesinler. Bütün bedenleri parçalanmış bedenleri bu ailelerin yerine kendilerini koysunlar. Kocatepe’de o aile yakınlarıyla bir araya geldiğimde yüreğimin hiçbir şekilde dinmeyeceğini hala o ızdırabı hissediyorum.

"CHP'den de ses bekliyorum"

Dokunmazlıkların kaldırılması bir rövanş değildir. Her parti Türkiye’de siyaset yapma hakkına sahiptir. Mesele insanidir. Dün iki DHKP-C mensubu yine saldırıda bulundu, teslim ol çağrılarına cevap vermedikleri için etkisiz hale getirildiler.CHP’den de ses bekliyorum. Bu isimleri başka bazı eylemde savunan CHP’lilerin özür borçları var, lanetleme sorumlulukları var.