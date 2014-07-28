Demirtaş: TRT Genel Müdürü ile bayramdan sonra ilgileneceğim

HDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 1991 yılında kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan kapatılan Halkın Emek Partisi'nin (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın mezarını ziyaret etti.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in “Demirtaş, TRT’yi hedef alan bu ağır ithamlar canlı yayınlarda devam ederse yayını keseceğiz” sözlerine ilişkin Demirtaş “"Bugün bayram, onu Allah'a havale edeyim. Bayramdan sonra kendisiyle ilgilenirim" dedi.

Serdar Sunar’ın DHA’da yer alan haberine göre, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mardinkapı Mezarlığı'ndaki mezar ziyaretine, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna, DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Başkan Yardımcısı Fırat Anlı, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Yaptığı konuşmada, barışın gücüne inan herkesin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, bayramların barış ve kardeşlik duygularıyla karşılandığını belirterek, "Devletlerin ve hükümetlerin politikaları nedeniyle yıllardır halklarımıza bayram tadında bir bayram yaşatamadık" dedi.

Demirtaş, yaşanan her olumsuzluğa rağmen umudunu kaybetmediğini, her günü bayram havasına çevirecek çalışma yürüttüklerini söyledi.

TRT Genel Müdürü allah'a havale

Geçmişte işlenen faili meçhul cinayetler konusuna da değinen Demirtaş, "Sözde 'hesabını sorduk', demekle hesabı sorulmuş olmuyor" dedi. Bir gazetecinin, "TRT Genel Müdürü sizin yayınları kesecekmiş" diye sorması üzerine Demirtaş, "Bugün bayram, onu Allah'a havale edeyim. Bayramdan sonra kendisiyle ilgilenirim" diye yanıtladı.

Yapılan konuşmalardan sonra Demirtaş ve beraberindekiler, Vedat Aydın'ın mezarına kırmızı gül bıraktı.