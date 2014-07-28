T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: TRT Genel Müdürü ile bayramdan sonra ilgileneceğim

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 1991 yılında öldürülen HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın mezarını ziyaret etti

28 Temmuz 2014 14:56

HDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 1991 yılında kaçırıldıktan sonra cesedi bulunan kapatılan Halkın Emek Partisi'nin (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın mezarını ziyaret etti. 

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in “Demirtaş, TRT’yi hedef alan bu ağır ithamlar canlı yayınlarda devam ederse yayını keseceğiz” sözlerine ilişkin Demirtaş “"Bugün bayram, onu Allah'a havale edeyim. Bayramdan sonra kendisiyle ilgilenirim" dedi.

Serdar Sunar’ın DHA’da yer alan haberine göre, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Mardinkapı Mezarlığı'ndaki mezar ziyaretine, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Emine Ayna, DBP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile Başkan Yardımcısı Fırat Anlı, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. 

Yaptığı konuşmada, barışın gücüne inan herkesin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, bayramların barış ve kardeşlik duygularıyla karşılandığını belirterek, "Devletlerin ve hükümetlerin politikaları nedeniyle yıllardır halklarımıza bayram tadında bir bayram yaşatamadık" dedi. 

Demirtaş, yaşanan her olumsuzluğa rağmen umudunu kaybetmediğini, her günü bayram havasına çevirecek çalışma yürüttüklerini söyledi. 

 

TRT Genel Müdürü allah'a havale 

 

Geçmişte işlenen faili meçhul cinayetler konusuna da değinen Demirtaş, "Sözde 'hesabını sorduk', demekle hesabı sorulmuş olmuyor" dedi. Bir gazetecinin, "TRT Genel Müdürü sizin yayınları kesecekmiş" diye sorması üzerine Demirtaş, "Bugün bayram, onu Allah'a havale edeyim. Bayramdan sonra kendisiyle ilgilenirim" diye yanıtladı. 

Yapılan konuşmalardan sonra Demirtaş ve beraberindekiler, Vedat Aydın'ın mezarına kırmızı gül bıraktı.

ETİKETLER

selahattin demirtaşbayramvedat aydıntrtibrahim şahin

İlgili Haberler

TRT Genel Müdürü'nden Demirtaş'a 'yayını keseriz' tehdidi

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 'Selahattin Demirtaş'ın TRT’yi hedef alan ithamlarına canlı yayınlarda devam etmesi halinde yayını keseceklerini' söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24