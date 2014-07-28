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Politika

TRT Genel Müdürü'nden Demirtaş'a 'yayını keseriz' tehdidi

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, 'Selahattin Demirtaş'ın TRT’yi hedef alan ithamlarına canlı yayınlarda devam etmesi halinde yayını keseceklerini' söyledi

28 Temmuz 2014 09:34

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’nin yayınlarında kendisi ve Ekmeleddin İhsanoğlu’na az yer verildiğine ilişkin eleştirilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada  “Bundan sonra TRT’yi hedef alan bu ağır ithamlar canlı yayınlarda devam ederse yayını keseceğiz.” ifadesi yer aldı. 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İbrahim Şahin’in açıklaması şöyle: 

 “Cumhurbaşkanlığı yarışı toplumun tüm kesimlerinin dikkatle izlediği ve doğru haber alarak karar oluşturduğu bir süreçtir. Kendilerini yarışta daha şimdiden mağlup görenlerin, bizim üzerimizden mazeret üretme kurnazlığına başvurması milletimiz tarafından yakından izlenmektedir. Herkes kendi sorumluluğunu taşımalı, başka kişi ya da kurumlar üzerinden kendi başarısızlıklarına ucuz gerekçeler üretmekten vazgeçmelidir. Sayın Demirtaş’ın Aydın konuşması en hafif ifadeyle talihsizliktir. Bundan sonra TRT’yi hedef alan bu ağır ithamlar canlı yayınlarda devam ederse yayını keseceğiz.”

 

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