Demirtaş'tan Yunus Durdu açıklaması: Bu olay devlet içindeki çeteleşmenin net hali; 'siyasi ayak' da buna dahil

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'li milletvekilinin aracının durdurularak PM üyesi Yunus Durdu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Durdu'nun gözaltına alınış şekline dikkat çeken Demirtaş "Bu tür olaylar devlet içindeki çeteleşmeyi en net şekilde görünür kılar: Emniyet ayağı, basın ayağı, yargı ayağı ve siyasi ayak. İleride, “bu ayaklar nerede” şeklinde sorular sorulmasın diye hatırlatıyorum sadece" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın aracının durdurularak PM üyesi Yunus Durdu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Durdu'nun gözaltına alınması olayı üzerinden siyasette devam eden 'FETÖ'nün siyasi ayağı' tartışmasına da gönderme yaptı. Açıklamasında olayı 'haydutvari' ve psikolojik operasyon' olarak niteleyen Demirtaş, "“Ne olacak canım, Türkiye’de her gün çok daha vahim şeyler olmuyor mu” diyorsunuz? Demeyin, çünkü bu tür olaylar devlet içindeki çeteleşmeyi en net şekilde görünür kılar: Emniyet ayağı, basın ayağı, yargı ayağı ve siyasi ayak. İleride, “bu ayaklar nerede” şeklinde sorular sorulmasın diye hatırlatıyorum sadece" dedi.

5 soruda HDP Milletvekili Sarısaç'ın aracının durdurulması ve Yunus Durdu'nun gözaltına alınması



Demirtaş'ın açıklaması şöyle:

"Van milletvekilimiz Sayın Murat Sarısaç’ın aracı, haydutvari bir şekilde durdurulup Parti Meclisimizin aktif çalışanı Sayın Yunus Durdu, kanuna açıkça aykırı bir uygulamayla kaçırılırcasına gözaltına alınıyor.Bunu yapan kişiler plakasız bir araçla geliyor, kimlik bile göstermiyor, yüzlerini de saklıyorlar. Milletvekilimiz, bu vahim olayı videoyla teşhir edince panik başlıyor ve “yalan haber teşkilatı” devreye giriyor. Tek merkezden yönetildiği açık olan bir psikolojik operasyonla, tüm yandaş medyada “HDP’li milletvekilinin aracında terörist yakalandı” deniliyor. AKP sözcüleri de aynı yalana sarılıveriyor. İnsan kaçırma suçu işleyenler hakkında soruşturma yapılması gerekirken milletvekilimiz hakkında soruşturma başlatılıyor. “Ne olacak canım, Türkiye’de her gün çok daha vahim şeyler olmuyor mu” diyorsunuz? Demeyin, çünkü bu tür olaylar devlet içindeki çeteleşmeyi en net şekilde görünür kılar: Emniyet ayağı, basın ayağı, yargı ayağı ve siyasi ayak. İleride, “bu ayaklar nerede” şeklinde sorular sorulmasın diye hatırlatıyorum sadece. Umutla ve dirençle kalın. Herkese selamlar"