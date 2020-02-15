5 soruda HDP Milletvekili Sarısaç'ın aracının durdurulması ve Yunus Durdu'nun gözaltına alınması

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın makam aracı kendini tanıtmayan kişilerce plakasız bir araç tarafından durduruldu. Plakasız araçtan inen kişiler, HDP Parti Meclisi Üyesi Yunus Durdu'yu Sarısaç'ın aracından çıkararak gözaltına aldı. Yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyadan paylaşılırken, bazı basın organlarında ise olay "PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı” başlıklı haberlerle yayınlandı.

Konuyla ilgili T24'e konuşan Sarısaç, "PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı” başlığıyla yayınlanan haberlerin, "yasadışı bir olayın üstünü örtmeye dönük" olduğunu söyledi. Durdu'nun avukatı Ümit Dede ise müvekkiline yönelik gözaltı işleminin usulen hukuksuz olduğunu belirterek, "Dosyada gizlilik kararı olduğu için suçlamanın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gözaltı kararını görmek için bile ısrar etmem gerekti" dedi. Olayı değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise herhangi bir suç duyurusuna gerek duymaksızın polisler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın “PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı” başlıklı haberine tepki gösteren HDP ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hazırlanan haberin başlığı ve dili alenen hedef gösterme amaçlıdır ve karanlık odakların işledikleri suçu meşrulaştırma girişimidir" ifadelerine verdi.

Olayın yaşandığı anı ve sonrasını 5 soruyla, HDP'li Sarısaç, İnsan hakları aktivisti hukukçu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Yunus Durdu'nun avukatı Ümit Dede'ye sorduk.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın gündeme getirdiği olayda neler yaşandı?

HDP Van Miiletvekili Murat Sarısaç, dün saat 12.00 civarında HDP Parti Meclis üyesi Yunus Durdu ile birlikte, annesinin evinden çıktı. Evden çıktıktan kısa bir süre sonra kendini tanıtmayan plakasız bir araç tarafından önü kesilerek durduruldu. Sarısaç, daha önce de kaldığı sitede aynı araçtaki kişileri kameraya çektiğini, araçtaki kişilerin kamerayı görünce yüzlerini kapatıp uzaklaştığını söyledi. Olay anına ilişkin paylaştığı video ile birlikte “Mademki Yunus Durdu 'terörist' siz de hukuk savunucularısınız o zaman evimin önünde, suçluyu(!) bırakıp,neden adi bir suç işlemiş kişiler gibi yüzünüzü kapatarak kaçıyordunuz?” diye soran Sarısaç, T24’e yaptığı açıklamada, “Bulunduğumuz yer annemin eviydi. Yani resmi ikametim orada olmadığı için isteseler arama izni alabilir Durdu’yu orada da gözaltına alabilirlerdi” dedi. Yunus Durdu’nun PM üyesi olduğunu ve birçok ildeki çalışmalara uçak seyahati yaparak katıldığını hatırlatan Sarısaç, “Durdu, 5 ve 18 Ekim’de iki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Zaten katıldığı toplantılarla ilgili partimizin sosyal medya hesaplarından birçok fotoğraf da paylaşılıyor” dedi.





Milletvekilinin aracından alınan Yunus Durdu neden gözaltına alındı?

HDP PM Üyesi Yunus Durdu’nun avukatı Ümit Dede, müvekkilinin daha önce de iki kez gözaltına alındığını ve bu gözaltılardan birinin yine HDP’li vekil Sarısaç’ın aracında bulunduğu sırada yapıldığını ve usulen de hukusuz olduğunu söyledi. Durdu hakkında Van’da herhangi bir dava olmadığını gözaltının da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında yapıldığını belirten Dede, “Dosyada gizlilik kararı olduğu için suçlamanın tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Gözaltı kararını görmek için bile ısrar etmem gerekti. Karar 13’ünde çıkmış. O gün Durdu zaten parti çalışmalarına katılıyor ve çalışmalar yürütüyor yani isteseler gözaltına alabilirlerdi. Ama özellikle daha önce yaptıkları gibi milletvekilinin aracında kanuna aykırı bir biçimde gözaltına aldılar” dedi. Durdu için 4 günlük gözaltı kararı bulunduğunu belirten avukat Dede, “Son iki günde Van’da 50 kişi gözaltına alındı. Uzun gözaltı süresinin delil uydurmak için istendiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Olay medyaya nasıl yansıdı?

Saraç’ın takip edilmesi ve Yunus Durdu’nun gözaltına alınmasına yönelik haberler Saraç’ın videoyu sosyal medya hasabında paylaşması sonrası gündeme geldi. Olayın yaşandığı ilk saatler birçok haber sitesi olayı “HDP'li Sarısaç: Plakasız araçla takip ediliyorum” başlığı ile görürken akşam saatlerinde bazı medya organlarında yer alan haberlerde olay “PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı” başlığı ile verildi. Durdu ile ilgili haberlerde dava veya soruşturma bilgisi ise yer almadı. Sarısaç bu durumu “Belli ki yasadışı bir olayın üstünü örtmeye dönüktür” sözleriyle yorumladı.

Bir milletvekilinin aracı hangi şartlarda durdurulabilir veya aranabilir?

Anayasa tarafından verilen dokunulmazlık hakkına göre milletvekillerinin üstleri ve arabaları aranamıyor. Hukukçu CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaşanan olayın ‘taciz takibi’ olarak nitelenebileceğini ve HDP’li Murat Sarısaç tarafından paylaşılan görüntülerin bir suç duyurusuna gerek duymaksızın soruşturma açılması için yeterli olduğunu söyledi.

Polislerin kimlik göstermemesinin yasal dayanağı var mı?

Sarısaç'ın aracını durduran kişilerin üniformasız polis olduğunu, ısrara rağmen kimliklerini göstermediklerini belirten CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Milletvekili sormuşsa polis memurunun kendini tanıtması gerekiyor. İnsanlar üniformasız birinin kim olduğunu nereden bilebilir? Dolayısıyla polislerin yaptığı en hafif biçimi ile görevi kötüye kullanmadır. Polisler hakkında, valiliğin idari, savcılığın adli soruşturma başlatması gerekiyor. Valinin veya emniyet müdürünün ulaşması mümkünken, geçmişte bizde ağır travma yaratan bu tarz takipler kesinlikle hukuka aykırıdır” dedi.