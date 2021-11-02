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Politika

Demirtaş'tan Erdoğan'a gönderme: Diyarbakır'daki apartman görevlimiz, Almanya'dan Audi Q8 getirtmiş, market alışverişi için kullanacakmış

Erdoğan, "Her evde araba var, kapıcısında araba var" demişti

02 Kasım 2021 09:04

5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Her evde araba var, kapıcısında araba var" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunurken, "Diyarbakır'daki apartman görevlimiz, Almanya'dan Audi Q8 getirtmiş. Zaten bi tane de Mercedes makam aracı vardı, bu yenisini market alışverişlerinde kullanacakmış" dedi. 

Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Diyarbakır'daki apartman görevlimiz, Almanya'dan Audi Q8 getirtmiş. Zaten bi tane de Mercedes makam aracı vardı, bu yenisini market alışverişlerinde kullanacakmış. İktidardakiler dışarıda ne yaşıyorsa artık. Neyse, az kaldı. Yakında sizi bu 'aşırı zenginlikten' kurtaracağız" ifadeleri kullanıldı. 

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada muhalefetin ekonominin kötü olduğuna yönelik eleştirilerine yanıt verirken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var, şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsun. Bunu televizyon ekranlarından vatandaşa anlatır, vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor, ne satılıyor bunların hepsini gayet iyi biliyoruz."

TIKLAYIN - Erdoğan: Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var; vatandaşı kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız

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