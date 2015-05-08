Demirtaş: Allah, Kuran’ı sen reklam yap diye göndermedi, bileceksen önce sen haddini bil

Memleketi Elazığ'da konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dünkü mitingini hatırlatarak, "Stajyer Başbakan dün buradaydı, yanındakileri kast ederek söylüyorum, ceplerinizi kontrol edin" dedi.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Güneydoğu Anadolu mitinglerinde kürsüde Kürtçe Kuran-ı Kerim göstermesiyle ilgili olarak, "Allah-u Teala, o kutsal kitabı sen mitinginde reklam yap diye mi göndermiş? Kim ki bu dinin amaçlarını kendi çıkarları için istismar ediyorsa, Allah onun hakkından gelecek inşallah" dedi.

Demirtaş, "Allah-u Teala o kutsal emirlerini insanlara doğru yolu göstermek için göndermiş. AKP reklam yapsın diye değil. Haddini bileceksen sen bil. Muaviye gibi reklam yapıyor" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş Elazığ'da konuştu.

Demirtaş'ın konuşmalarının önemli satırbaşları şöyle:

Stajyer Başbakan dün buradaydı -yanındakileri kast ederek söylüyorum- ceplerinizi kontrol edin.

Mesai saatleri 7 saate düşürülecek. 10 işçi çalıştıran kişi 11 kişi çalıştırmak zorunda kalacak. İşveren bir kişi fazla çalıştıracak, ama o bir kişinin parasını devlet karşılayacak. Böylece istihdam yaratacağız.

Üniversite sınavlarını kaldıracağız. Hiçbir genç üniversitesiz kalmasın diye bunu yapacağız. Bu sizin hakkınızdır. Lise yıllarındaki not ortalamasına göre istediği fakülteye giderek kaydını yapacak. Bu devletin himmeti değil, en doğal hakkıdır. Kendi anadilinde eğitim almak en doğal hakkıdır.

Gençlik Bakanlığı kuracağız. Gençliğin sorunlarını bu bakanlıkla çözeceğiz.

Ev kadınları siz işsiz falan değilsiniz. Sizi çalışan kabul edip, SSK'nızı yapacağız. Her kadın evinde emekli olacak. Size iş denmesini biz kabul etmeyeceğiz. Bir Kadın Bakanlığı olan, başında bir kadın olan bakanlık kuracağız.

Alışveriş Merkezleri, şehrin dışında uzakta olsun. Küçük esnaf iflas noktasına geldi. Onları korumak için öncelikle, elektrik vergi borçlarını yapılandıracağız. Sıfır kredili esnafa kredi vereceğiz. AVM'lere şehir dışında ruhsat vereceğiz. Ticaret biterse hayat durur.

'Sen reklam yap diye...'

Kürtçe Kuran'ı sadece Cumhurbaşkanı’nın mitingine yetiştirmişler. İşte böyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Allah-u Teala, o kutsal kitabı sen mitinginde reklam yap diye mi göndermiş? Kim ki bu dinin amaçlarını kendi çıkarları için istismar ediyorsa, Allah onun hakkından gelecek inşallah. Allah-u Teala o kutsal emirlerini insanlara doğru yolu göstermek için göndermiş. AKP reklam yapsın diye değil. Haddini bileceksen sen bil. Muaviye gibi reklam yapıyor. Diyanet’in sesi çıktı mı, çıkmaz çünkü kendisi gönderdi onu. Yoksuldan yanadır İslam. Hırsızdan yana olamaz. Diyanet de hırsıza sessiz kalarak din hizmeti üretemez.

Davutoğlu, nasıl infaz talimatı

verdiğini söyleyemedi

Davutoğlu, Bingöl'de 4 kişiye nasıl infaz talimatını verdiğini söyleyemedi. Bingöl'den özür dilemedi. Kabataş'ta elimizde görüntüler var dediler. görüntüleri ortaya çıkarmadılar. Aynı şekilde Ağrı Diyadin'de bu durumun bir benzerini yaşladık. Cizre'de öldürülen Nihat Kazan'an polis şiddeti nedeniyle öldürüldü. Şimdi o oplis tutuklu. Oysa Davutoğlu hala yalan söylemeye devam ediyor. İŞID'E silah gönderdiler. Silahlar yakalandı ama halen yalan söylüyorlar.



'Kirli pazarlık içinde olmadık'

İslam dinide en iyi hizmeti alsın diyoruz. Diyorlarki dine karşılar. Biz dini senin çıkarların için kullanmaya karşıyız. Kur'an'ı Kerim'i eline alıp aleyhimizde açıklamalar yapıyor. Biz hiç bir zaman kirli pazarlıklar içinde olmadık. Halkımızı zora sokacak kirli çetelerle şi birliği içinde olmadık. Bunların yalanları Elazığ'da tutmazsa hiçbir yerde tutmaz. Buradan göndereceğiniz HDP'li parlamenterler ülkenin bütün sıkıntılarının çözülmesi için canla başla çalışacaklar. Size layık bir sonucu ortaya çıkaracağız.