Demirtaş'ın ardından Kılıçdaroğlu da protestocuya sahip çıktı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki mitingi öncesi bir kadının, "Tayyip babamızı sana yedirmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadının yuhalanmaması için "Yuh yok" diyerek partilileri uyardı.

Dursunbey’e gelen Kemal Kılıçdaroğlu, miting öncesi bir esnaf kahvesinde vatandaşlarla çay içti. Çay sohbetinin ardından miting alanına giden Kılıçdaroğlu’nun arkasından yaklaşan bir kadın, “Tayyip babamızı sana yedirmeyeceğiz” diye bağırdı. Ellerini havaya kaldırarak alkış tutan kadının etrafındaki partililer "yuh çekin yuh, alkışlayın şunu" diyerek tepki göstermek istedi. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu partilileri "Yuh yok" diyerek uyardı ve kadının protesto edilmemesini istedi. Kılıçdaroğlu, protestonun ardından miting için seçim otobüsünün üzerine çıktı.