Demirtaş: Cumhurbaşkanı fırsat vermiyor; bırak iki dakika Davutoğlu kendini başbakan gibi hissetsin

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptığı mitingleri eleştirerek, “Cumhurbaşkanı, konuşması için başbakana iki dakika müsaade vermiyor. Bırak konuşsun, kendini başbakan gibi hissetsin" dedi. "Biz başbakanımızı cumhurbaşkanımıza ezdirmeyiz" diyen Demirtaş, "Zavallıya biz sahip çıkacağız, ne yapalım” ifadesini kullandı.

‘Erdoğan kendine oy istiyor’

Partisinin Kocaeli mitinginde konuşan Demirtaş, Türkiye’yi yönetmeye talip olduklarını ve AKP’yi durdurabilecek tek gücün HDP olduğunu belirtirken Erdoğan’ı eleştirdi.

Demirtaş şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı AKP’ye oy toplamaktan vazgeçmiyorsa başbakanın meydanlarda ne işi var? Cumhurbaşkanı, konuşması için başbakana iki dakika müsaade vermiyor. Bırak konuşsun, kendini başbakan gibi hissetsin. Cumhurbaşkanı, hem başbakanı tanımıyor hem de AKP’nin seçim bildirgesini tanımıyor. Kendine oy istiyor. Biz başbakanımızı cumhurbaşkanımıza ezdirmeyiz. Zavallıya biz sahip çıkacağız, ne yapalım.“

‘AKP’nin ampulünün sönmesinin zamanı gelmiştir’

“Artık AKP’nin Türkiye’de sayfasının kapanmasının ve ampülünün sönmesinin zamanı gelmiştir” diyen Demirtaş, HDP’nin seçim bürolarına yönelik saldırıların planlı olduğunu söyledi.

Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Sizleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Her yerde bürolara saldırıp adaylarımızın çalışmasını engelleyecekler. Başkele’de AKP adayları protesto edildi diye beş partili yöneticimizi anında tutuklayıp içeriye attılar. 41 HDP bürosu yıkıldı, meydanlara toplanıp HDP bayrakları yaktırdılar. Tek bir kişiyi gözaltına almadılar.Amaçları HDP’li gençleri tahrik etmek. Biz kimsenin bayrağını yakmayız. O parti ister rakibimiz olsun, ister dostumuz olsun. Bizim düşmanımız yok. Bu tahriklere asla prim vermeyeceğiz.”