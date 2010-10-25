-DEMİRTAŞ: SORUN HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR DİYARBAKIR (A.A) - 25.10.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Kürt sorunu siyasal bir sorundur, hukuki bir sorun değil'' dedi. Demirtaş, Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olarak bilinen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) yapılanmasıyla ilgili dava duruşmasını izledikten sonra, Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Duruşmaların iddianamenin okunmasıyla devam ettiğini anlatan Demirtaş, iddianamenin okunmasının bugün de tamamlanamadığını kaydetti. KCK davasının her yönüyle siyasi bir dava olduğunu, sonuçlarının siyasi sonuçlar doğurduğunu ve mahkemenin sonuçlarının da siyasi sonuçlar doğuracağını öne süren Demirtaş, şöyle dedi: ''Kürt sorunu siyasal bir sorundur, hukuki bir sorun değil. 'Savcıların, hakimlerin çözebileceği bir sorun değildir' diyoruz. Başbakan artık şunun bunun yargılanması için çaba sarfetmekten vazgeçsin. Türkiye için ne yapacak, hangi adımı atacak şimdi bunu hatırlasın. Ateşkes için çaba sarfetmiş çevreler, çıkıp Kürt sorunu ile ilgili hükümetten ne istiyor, onu açıklasın. Başbakan çıkıp BDP'yi suçlayacağına, Kürtler için ne yapacak artık onu açıklasın. Eğer çantası boş ise, onu da açıklasın. Çıkıp dese ki 'Biz yapacaklarımızı yaptık bundan sonra hiçbir adım atmayacağız. Biz bu kadarını uygun gördük. Bundan sonra Kürt sorunu için atacağımız adım yok' desin. Bu da anlaşılır ve saygındır. Ama kandırmaya çalışıyorlar, oyalayarak, artık bu siyasal idareyi teslim alamayacağını da öğrenmiş olması lazım Sayın Başbakan'ın.'' Demirtaş, ''Bir halkın kendi anadilini, sadece devletin televizyonunda kullanabildiğini ama, mahkemede bile kullanamadığını ve öyle bir anlayışın olamayacağını'' ifade etti. KCK davasında, ''Hepsi Türkçe de bilse arkadaşlarının, kendi anadilinde savunma hakkı olduğunu'' ifade eden Demirtaş, önümüzdeki günlerde arkadaşlarının ''Ana dillerinde savunma yapmaya başlayacaklarını'' söyledi. KCK davasının ''Türkiye'yi kana bulayanların davası olmadığını'' ifade eden Demirtaş, şöyle dedi: ''Orada yargılanan biziz, bizim irademizdir, onurumuzdur, geleceğimizdir. Orada yargılanan bu halkın verdiği oylardır. Eğer onlar özgür kalamaz ise, bu halk özgür kalamaz. Bunun altını çiziyorum. Siyasetçilerimizin istisnasız tamamı özgür kalmazsa, bize de özgürlük yok demektir. Bu nedenle canla başla çalışacağız. Burada hukuksuzluğu, zulmü herkese anlatacağız. Burada bir terörist davası görülmüyor, bir halkın özgürlük davası görülüyor. Arkadaşlarımız serbest kalıncaya, özgürlüklerine kavuşuncaya kadar da biz sahipleneceğiz, onları yalnız bırakmayacağız. Bu nöbet her gün güçlenerek devam etmelidir.''