Demirtaş: Sorun bir iki gün içinde çözülebilir

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısındaki konuşmasının tamamını açlık grevlerine ayırdı.

56. günün yaşam riski anlamı taşıdığını ve başka konuları tartışma lükslerinin olmadığını belirtti. Demirtaş, atılacak her adımın neye mal olacağının iyi hesaplanması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan’ın grup toplantısında “açlık grevlerine BDP sevk ediyor” sözlerine de yanıt veren Demirtaş, “talimatla eylem yaptırabilirsiniz; ama adım adım ölmeyi yaptıramazsınız. Bunu bu sözü söyleyenler de çok iyi biliyor” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

Demirtaş, grup toplantısının ardındn gazetecilerin açlık grevleri ile ilgili sorularını yanıtladı.

BDP milletvekillerinin cezaevlerindeki eylemlere paralel açlık grevi başlatmalarının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Demirtaş, sorunun diyalog ve karşılıklı adımlarla bir iki gün içinde çözümünü umduklarını söyledi.

Selahattin Demirtaş, hükümetle herhangi bir temasları olup olmadığı sorusunu, ''Henüz olmadı ama olacaktır'' diye yanıtladı. BDP'den yetkililerin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ya da başka Hükümet temsilcileriyle görüşerek, somut adım çıkması için çaba sarf edeceğini vurgulayan Demirtaş, ''Çok zamanımız yok. Bugün yarın görüşmelerle bu meseleyi aşmak istiyoruz'' dedi.

Milletvekilleri açlık grevi için bekleme kararı aldı

Bakanlar Kurulu'nun yaklaşımını somut olarak görmek ve girişimlerini sürdürmek istediklerini ifade eden Demirtaş, ''Şu anda milletvekillerinin fiili olarak açlık grevi başlatma şeklinde saat ve gün itibariyle belirlenmiş bir şey yok'' dedi.

Demirtaş, BDP milletvekillerinin açlık grevi başlatma talebi olduğunu belirterek, ''Açlık grevi, bizim talimatımızla vekillere uygulatılacak bir şey değil. Vekillerimiz, ağırlıklı olarak grubun neredeyse tamamı böyle bir eylemi yapmak istiyor. Belki önümüzdeki bir iki gündeki gelişmelere göre gündemimize alacağız'' diye konuştu.