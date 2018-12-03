Demirtaş, 'Seher' için 'kötü kitap' diyen yazarın kitabını tavsiye etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter takipçilerine iki yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden yazdığı ‘Seher’i “kötü kitap” diyerek eleştiren yazar Fahriye Adsay’ın “Yezidi Kadınlar” kitabını tavsiye etti.

Demirtaş, Twitter'dan her pazartesi günü saat 19.00'da paylaştığı mesajların bu haftaki bölümünde kadın-erkek eşitliği ve kadın hakları konusuna değindi. Demirtaş’ın konuya ilişkin “Erkek aklını’ veya ‘erkek zihniyetini’ konuşalım bu hafta. Birkaç twitle geçiştirilecek bir konu değil elbette. Bu nedenle, önerdiğim kitapları okuyarak işe başlayın bence sevgili erkekler. Ayrıca herkes, bu konuda yapılmış çalışmaları birbirine hemen şu anda önersin lütfen” diyerek kitap tavsiyelerinde de bulundu.

Demirtaş’ın kendi kitabını “Demirtaş, niye ‘Seher’ gibi kötü bir kitap yazar? 5000 kişi niye fuarda sıraya girer bunun için? Kitabı övenler niye överler? Bence oturup kara kara bunları düşünelim. Umutsuz olmak için iyi bir neden” eleştiren Fahriye Adsay’ın “Yezidi Kadınlar” adlı kitabına da tavsiyeleri arasında yer vermesi dikkat çekti.

Öte yandan Demirtaş, Fatma Savci’nin Dotmara Lal kitabı ile Suffragettes (Diren!) ve Persepolis filmlerini de takipçilerine önerdi.