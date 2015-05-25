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Demirtaş: Seçmen olduğu şehre gitmeye parası olmayan mevsimlik işçi ve öğrencileri biz taşıyacağız

'Parası olmayan her seçmeni taşıyacağız, illa HDP’li olmasına gerek yok'

25 Mayıs 2015 17:25

Muğla'da halka seslenen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Eğer oy vermek için memlekete gidecek gücünüz yoksa, parti teşkilatımıza başvurun. Biz  sizi götürüp getireceğiz. Organizasyonumuz var. Üniversitede okuyan arkadaşlarım, oy kullanacak arkadaşlarım. Cebinizde paranız yoksa, ki öğrencilerin genelde olmaz. Biz sizi götüreceğiz" dedi.

Demirtaş, "İlla HDP’ye oy verenler için söylemiyorum. Başka partilere oy verecek arkadaşları da taşımaya hazırız. Gelip bize başvurun, bizim otobüslerimizle oy kullanmaya gitsinler. Çünkü artık bıktık usandık bunların öfkeli kibirli dilinden" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'ın açıklamaları özetle şöyle:

Birileri frene basamazsa felaket olur. Biz felakete doğru, yokuş aşağı freni patlamış bir kamyonu durdurmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız Türkiye’nin felakete sürüklenmesini engellemektir.

Bunlar o nedenle paniklediler. Hiçbir yerde AKP’ye oy verin diyemiyorlar, HDP’ye vermeyin diyorlar. Niye panikle, bütün kanallarınızla, köşe yazarlarınızla, devletin bütün imkanlarıyla niye saldırıyorsunuz. Madem barajın altındayız, niye saldırıyorsunuz? Gidin oturun sarayınızda. Onlar da çok iyi biliyorlar ki iktidarda son günlerini yaşıyorlar. Hak ettiler bunu. Yol yaptılar, havalimanı yaptık diyorlar, yolsuzluğu hak ettiler.

Maalesef ki ellerindeki gücü ve imkanı doğru kullanmadılar. Halk sonuna kadar arkalarında oldu. Yüksek oylar aldılar. Ama şımardılar. Küçük dağları biz yarattık noktasına geldiler. Kusura bakma, Allah’tan büyüğü yok, tek olanı da yok. Çoğuz çok. Her yerde herkesin söz hakkı olursa anlamlı olur ancak. Parlamentoyu, yargıyı, bürokrasiyi, üniversiteyi, medyayı teslim aldılar. Her yerde AKP’nin hegemonyası var. Okul müdür yardımcılarını bile değiştirdiler.

Sizler aranızda eğitimciler vardır, sağlıkçılar vardır, biliyorsunuz. Bütün yöneticiler AKP’li olmak zorundaymış gibi davrandılar. Biat etmeyen dışlanacak, devletten atılacak anlayışıyla yaklaşıyorlar. Ülkeyi bölmek, parçalamak budur. Devlet böyle mi güçlü olur?

Neredeyse ilkokulda sınıf başkanlarını bile biz seçeceğiz diyorlar. Hiçbir şeye tahammülü yok. Her gün muhtarları topluyor. Parmak sallıyor. Ya sen cumhurbaşkanısın. 77 milyonun cumhurbaşkanıyım diyen biri bunu yapar mı? Herkese hakaret yağdırıyor. Bize hakaret, CHP’ye hakaret. Sen hangi 77 milyonun cumhurbaşkanısın. O 77 milyonda bize oy verenler yok mu? Bunu durdurmanın yolu sandıktır.

Her oyunuz, her zarf çok değerli. Lütfen oylarınızı kullanın ve sandıklara sahip çıkın. Müşahit olarak her yerde kendinizi yazdırın. Burada olup da başka şehirde seçmen olun mevsimlik işçi arkadaşlarım.

Eğer oy vermek için memlekete gidecek gücünüz yoksa, parti teşkilatımıza başvurun. Biz  sizi götürüp getireceğiz. Organizasyonumuz var. Üniversitede okuyan arkadaşlarım, oy kullanacak arkadaşlarım. Cebinizde paranız yoksa, ki öğrencilerin genelde olmaz. Biz sizi götüreceğiz.

İlle HDP’ye oy verenler için söylemiyorum. Başka partilere oy verecek arkadaşları da taşımaya hazırız. Gelip bize başvurun, bizim otobüslerimizle oy kullanmaya gitsinler. Çünkü artık bıktık usandık bunların öfkeli kibirli dilinden.

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