T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: AKP ile asla ittifak yapmayız; CHP ve MHP koalisyonuna dışarıdan destek vermeyiz

'Ne refarandum, ne başkanlık, asla...'

25 Mayıs 2015 11:53

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonrası koalisyon ve ittifak senaryolarına ilişkin olarak, “Seçim sonrası senaryoların HDP’ye dayatılması doğru değil. Biz AKP’yle hiçbir ittifak yapmayacağız. Büyük bir muhalefet boşluğu var. Sıkı, nitelikli bir muhalefet partisi olmak istiyoruz” dedi. Demirtaş, "CHP ve MHP'nin koalisyonuna dışarıdan destek vermeyiz" diye de ekledi.

Demirtaş, "AKP’nin anayasayı değiştirecek yeterli çoğunluğu elde edememesi halinde HDP’ye yerel özerklik vererek destek isteyeceği" söylentilerine ilişkin olarak ise, "Ne refarandum, ne başkanlık, asla. Hiçbir şekilde böyle bir ortaklığa girmeyiz" ifadesini kullandı.

Posta’dan Yazgülü Aldoğan’ın sorularını yanıtlayan (25 Mayıs 2015) Demirtaş, CHP ve MHP’nin koalisyon hükümeti kurması halinde çözüm sürecine ilişkin olarak HDP’nin alacağı pozisyonu ise şu sözlerle yorumladı:

“Parlamentoda yapılması gereken adımlarda muhatap biziz. Ama gelinen noktadan geri dönülemez, Kandil ve İmralı devre dışı bırakılamaz.”

Söyleşinin tamamı Posta gazetesinde.

ETİKETLER

demirtaşakpak partimuhalefetchphdpmhpittifakkoalisyonpostadestek vermeyizçözüm süreciparlamentoseçimler7 haziranbaşkanlıkreferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24