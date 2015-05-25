Demirtaş: AKP ile asla ittifak yapmayız; CHP ve MHP koalisyonuna dışarıdan destek vermeyiz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonrası koalisyon ve ittifak senaryolarına ilişkin olarak, “Seçim sonrası senaryoların HDP’ye dayatılması doğru değil. Biz AKP’yle hiçbir ittifak yapmayacağız. Büyük bir muhalefet boşluğu var. Sıkı, nitelikli bir muhalefet partisi olmak istiyoruz” dedi. Demirtaş, "CHP ve MHP'nin koalisyonuna dışarıdan destek vermeyiz" diye de ekledi.

Demirtaş, "AKP’nin anayasayı değiştirecek yeterli çoğunluğu elde edememesi halinde HDP’ye yerel özerklik vererek destek isteyeceği" söylentilerine ilişkin olarak ise, "Ne refarandum, ne başkanlık, asla. Hiçbir şekilde böyle bir ortaklığa girmeyiz" ifadesini kullandı.

Posta’dan Yazgülü Aldoğan’ın sorularını yanıtlayan (25 Mayıs 2015) Demirtaş, CHP ve MHP’nin koalisyon hükümeti kurması halinde çözüm sürecine ilişkin olarak HDP’nin alacağı pozisyonu ise şu sözlerle yorumladı:

“Parlamentoda yapılması gereken adımlarda muhatap biziz. Ama gelinen noktadan geri dönülemez, Kandil ve İmralı devre dışı bırakılamaz.”

Söyleşinin tamamı Posta gazetesinde.