Demirtaş'tan Akdoğan'a: Ağabeyim, sizin silah gönderdiğiniz IŞİD'e karşı insanlık onurunu koruyor

Star TV canlı yayınına katılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kardeşi Nurettin Demirtaş’la ilgili olarak "Senin bir kardeşin var. Ne iş yapıyor? Mesleği ne?" diyen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’a “Ağabeyimi soruyor, çok meraktaysa söyleyeyim: Kendilerinin silah gönderdiği IŞİD'e karşı insanlık onurunu koruyor” dedi.

Demirtaş, Star TV’de canlı yayında konuştu.

Demirtaş’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Küçük kızım Dılda çok şikayetçi, "Oyum olsa vermezdim, sonra gidiyorsun" diyor.

AKP bir korku ve kaygı ülkesi yarattı. Sürekli kızgınlar. Sürekli öfkeliler. Ağızlarından, gözlerinden şimşekler fışkırıyor.

Altın kaplama fıstıklar yiyorlar herhalde ki, onların çerezleri bu kadar tutuyor.

Türkiye tek kimlikli değil. Tek inançlı değil. Hangi partinin bünyesinde bunu kapsayan kadrolar var?

Ben bu partide doğdum, ölene kadar da bu partide kalacağım.

Başka partide olsaydım şu anda saçmalıyor olurdum. Doğru şeyler söylüyorsam, HDP sayesinde. Başka partide ben, ben olamam.

Akdoğan ağabeyimi soruyor, çok meraktaysa söyleyeyim: Kendilerinin silah gönderdiği IŞİD'e karşı insanlık onurunu koruyor.

Ailem belediyelerimizden ihale almışsa, çalmışsa çırpmışsa sorsunlar ama aileleri seçim işlerine karıştırmak doğru değil.

AKP'ye bir puan oy arttırmaya çalışmaktansa HDP'yi baraj altında bırakıp bedavadan %9'luk MV kazanmak daha karlı geliyor.

AKP sürekli düşüşte. Bir puan oy arttıramazlar. Ama HDP bir puan eksikte olursa, 60-70 milletvekiliğini bedavadan alacaklar.

AKP'ye oy verin diyemiyorlar, HDP'ye oy vermeyin diyorlar. Oy isteyebilecekleri bir şeyleri yok.

%10 barajını aşamazsak sebebi programımızın kötü olması, sorumlusu da halk değil, biz eşbaşkanlar oluruz. İstifa ederiz.

HDP çok iyi mesajlarla %10 destek göremezse, suç ve günahlarla dolu AKP tek başına iktidar olursa eksiklik bizde olacak.

Hükümet kim olursa olsun, tek başına ya da koalisyon olsun, biz ilkelerimiz çerçevesinde iyi bir muhalefet yapacağız.

Önümüzdeki dönem nitelikli, sıkı bir muhalefet yapmaya hazırlanıyoruz. Herhangi bir koalisyon seçeneğine hazırlığımız yok.