Demirtaş: Paralel devlet AKP'yi feshedebilecek güçtedir

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır il binasında 12 il ve ile ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında gündemi değerlendirdi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'nin derin ve paralel devlet yapılanmaları ile hesaplaşması için önce kendisini hesap verebilecek düzeye getirmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda derin ve paralel devlet işbirliği yapıyor. AKP'nin hırsızlığı ve yolsuzluğu paralel devlet ile hesaplaşmasını engeller hale geldi. Paralel devlet AKP'yi feshedebilecek güçtedir" dedi.

Ferit Aslan ve Serdar Sunar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin Diyarbakır il binasında 12 il ile ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, resmiyette olmasad a bütün belediyelerde eş başkanlık sistemi uygulayacaklarını, ve siyasi partide olduğu gibi bunda ısrarlı olmaları halinde eş başkanlık sisteminin yerel yönetimlerde de yasallaşabileceğini söyledi. Kadın-erkek eşitliği konusunda bugünden itibaren Türkiye'de değil dünyada birinci parti olduklarını ifade eden Demirtaş, son 4 yıl içinde yaklaşık 10 bin arkadaşlarının tutuklandığını buna rağmen iyi hizmetler yaptıklarını söyledi.

'Arkadaşlarımızda çelik kasa ayakkabı kutusu çıkmadı'

Geçmişte AKP ile cemaatin el ele vererek kendilerine yönelik operasyon başlattığını söyleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Biz binlerce mensubu tutuklanmasına rağmen iyi hizmetler ürettik. Şırnak'ta nerdedeyse seçilmiş hiç kimseyi bırakmadılar hepsini tutukladılar. Hükümet, BDP' li belediyeler başarılı olmasın diye köstek oldu. Bu kadar engellemeye rağmen başarılı olmamızın sırrı ise, hiç bir arkadaşımızın hırsız olmaması ve tutuklanan arkadaşlarımızın evlerinden çelik kasa ve ayakkabı kutularının çıkmamasıdır. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başbakan Erdoğan'ın bütün engellemelerine rağmen ve kara propagandalarına rağmen iyi işler yaptık. Başbakan BDP'li belediyenin olduğu yerlere gittiğinde pis kokulardan bahsetti. Bizde kendisine kanalizasyondan çıkıp cadde ve sokaklardan kente gelmesini söyledik. Cadde ve sokaklarımız tertemizdir dedik. Ama anlaşıldı ki kendileri boğazlarına kadar pisliklere batmışlar. Bu ortaya çıkanlar daha buz dağının görünen kısmıdır. Bunların bütün il ve ilçelerinde hırsızlık ve yolsuzluklar diz boyudur."

'Biz paralel devletten hesap sorulsun istiyoruz'

Başbakan'ın son operasyonda paralel devleti bahane ettiğini söyleyen Demirtaş, "Başbakan paralel devleti bahane edebilir ama, yolsuzlukların üzerine gidip hesap sormaz ise o zaman paralel devletin ne yapacağını görür. Biz paralel devletten hesap sorulsun, bunu destekliyoruz. Derin devletin bir kısmı tasfiye edilmişti. Onun yerine paralel devlet geldi. Şu anda paralel devlet ve derin devlet işbirliği yapıyor. Paralel devletin hesabını görmek için önce kendilerinin hesap vermesi gerekir. Bakanların istifa etmesi ve görevden alması ile bu hükümet kendini kurtaramaz. Halka kendileri konusunda hesap verebilir hale gelmelidirler ki, ondan sonra paralel devletten hesap sorsunlar. AKP'nin hırsızlığı ve yolsuzluğu paralel devlet ile hesaplaşmasını engeller hale geldi. Paralel devlet AKP'yi feshedebilecek güçtedir"dedi.

'Hoca beddua etmiyor, savcıları göreve çağırıyor'

Fettullah Gülen'in krizden sonra yaptığı beddualarla ile ilgili de konuşan Demirtaş, Gülen'in aslında beddua etmediğini savcıları ve yandaşlarını göreve çağrıldığını söyledi. Aynı bedduanın Kürtlere de yapıldığını söyleyen Demirtaş, "Asıl beddua Roboskili ailelerin beddualarıdır. Oğulları faili meçhullere kurban gidenlerin, sokakta vurulanların beddualarından korksunlar. Başbakan'ın demokrasi ve Kürt sorununun çözümü konusunda cesur olması ve radikal adımlar atması gerekir. Bunları yapamaz ise sonu iyi görünmüyor. Biz halkın umuduna alternatif bir gücüz. Umut BDP ve HDP'dir bunu yapacak gücümüz vardır. İmamın ordusu, Mustafa Kemal'in askerleri ve AKP'nin hırsızlarına bu halkı teslim etmeyeceğiz" dedi.

Türk ve Bakırhan aday gösterildi

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, konuşmasından sonra aday tanıtımına geçti. BDP Mardin'de Mardin Bağımsız Milletvetkili ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk'ü, Siirt'te kapatılan DEHAP eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı aday gösterdi. Batman'da ise, PKK'nın 31 Temmuz'da döşediği mayının patlaması sonucu Salih, Sofi ve Sadi Özdemir adlı ağabeylerini kaybeden Sabri Özdemir'i aday gösterdi. PKK bu saldırıdan dolayı aileden özür dilemiş ve konu ile ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu. BDP, Bingöl'den Dr.İlhan Çakabay, Tunceli'den Mehmet Ali Bul ve Şırnak'tan Serhat Kadirhan'ı aday gösterdi.

BDP tarafından yapılan yazılı açıklamada bugün Şanlıurfa Büyükşehir ve ilçe adaylarının da tanıtılacağı açıklanmıştı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'i Şanlıurfa adayı olarak belirleyen BDP, Siverek İlçesi'nde Bucak ailesi ile yaptıkları görüşmelerin sonuçlanmaması nedeniyle Şanlıurfa merkez ve ilçe adaylarını önümüzdeki günlerde ayrı ve özel bir programla açıklanacağı belirtildi.