Demirtaş: Ortadoğu'da Kürt devleti kuruluyor

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek amacıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Ortadoğu’da Kürt devleti kuruluyor" dedi. Demirtaş cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek için salı günü taraftarlarına kepenk açmayıp, alışveriş yapılmayıp, öğrencileri okula göndermeyip hayatı durdurmaları çağrısı da yaptı.

Batman’da partisinin ’Ölümlere sessiz kalmayacağız, taleplerimiz kabul edilsin’ sloganıyla düzenlediği mitinge, Selahattin Demirtaş’ın yanı sıra BDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Altan Tan, Hüsamettin Zenderlioğlu, Nursel Aydoğan ve İdris Baluken de katıldı. Demirtaş kabalığa yaptığı konuşmada, cezaevlerindeki açlık grevlerinde artık saniyelerin bile önemli olduğu dönemlere girildiğini belirterek, "Sözün bittiği yerdeyiz. Lafla İmralı gemisinin yürümediği ortadadır. Ne Adalet Bakanı’nın çağrısı, ne de bizim çağrımız bu ölüm oruçlarını durdurmayacak. Onların kararlı olduklarını gördük, taleplerinin yerine gelmesini istiyorlar" dedi.

Demirtaş'ı dinlemeye binlerce kişi geldi

Sadece cezaevlerinde değil dağlarda, alanlarda meydanlarda miting yaparak barış çağrısı yaptıklarını kaydeden Selahattin Demirtaş, "İçişleri Bakanı bizim önümüze gaz bombası, panzer ve cop olarak çıkıyor. Karşımızda çözüm zihniyeti görürsek biz barış güverciniyiz" diye konuştu.

'Çözüm anahtarı İmralı'da'

Adalet Bakanı’nın samimi olması durumunda onun girişimlerini destekleyeceklerini belirten Demirtaş, "Adalet Bakanı tek başına Kürt sorununu çözemez. Çözüm anahtarı İmralı’dadır. Adalet Bakanı bu konuda daha cesur olmalıdır" dedi. Demirtaş, AKP içinde çözümden yana olanların seslerini çıkarması gerektiğini belirtirken de "Hava bozuk ya da koster bozuk diye görüş yapılmaz diye bir şey olamaz. Kanun buna izin vermez. 1,5 yıldır utanmadan koster bozuk deniliyor. Bu kadar haksızlığa yalana ve kanunsuzluğa karşı bu toplum sessiz kalamaz. Leş kargaları önderliğin ne demek olduğunu anlamazlar. Ama bu halk için önderlik demek liderlik demektir. Beynimizde ne varsa dilimizde o vardır" dişe konuştu.

'Ortadoğu'da Kürt devleti kuruluyor'

Lozan antlaşmasının Kürtlere anadilde eğitim hakkı tanıdığını iddia eden Demirtaş, "Kanunsuzluk, hukuksuzluğu bir kenara bırakıp hükümet ve devlet gibi davranın, karşınızda bir halk var. Bakın Ortadoğu’da Kürt devleti kuruluyor" dedi.

İmralı’ya gitmeleri halinde müzakerelerin yeniden başlayabileceği zemini hazırlayacaklarını iddia eden Demirtaş, "Bu kadar basit bir yolu denemek yerine gece gündüz tutuklama, ölüm, kan, işkence, tehditle bir sonuç alamazsınız. Lozan Antlaşmasını hatırlatmak istemiyoruz. Kürdistan’ı 4 parçaya bölmüş antlaşma olmasına rağmen, Kürtlere anadilde eğitim hakkı tanımıştır. Ama 2012 yılında halk bu haklardan yararlanamıyor" iddiasında bulundu.

'Engelleyeni savaş sorumlusu ilan ederiz'

Türkiye’de 59 Cezaevi’nde 600’den fazla tutuklunun açlık grevi yaptığını belirten Demirtaş, "Sayın Öcalan’ın özgürlüğünü ve fikirlerini savunmak suç değildir. Açık açık savunuyor belirtiyoruz. Bir halk önderleri özgür olmadan çözüm sürecine giremez. Bir halkın ana dilde eğitim hakkı olmadan, kamu kuruluşlarında anadilini kullanmadığı takdirde barış süreci yaşanmaz" dedi.

Batman Valisi’ne miting için kolaylık göstermesi nedeniyle teşekkür eden Demirtaş, "Valiler, Emniyet Müdürleri çözüm istiyorlar. Bu eylemlerin önünü kesmemelidirler. Engelliyorlarsa onları savaş sorumlusu ilan ederiz" tehdidinde bulundu.

Selahattin Demirtaş konuşmasının sonunda cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek için salı günü taraftarlarına kepenk açmayıp, alışveriş yapılmayıp, öğrencileri okula göndermeyip hayatı durdurmaları çağrısı yaptı.(DHA)