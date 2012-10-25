BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, açlık grevleriyle ilgili sorunun çözülmesi için kendisi ve yardımcısı Gültan Kışanak'ın İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştürülmesine izin verilmesini istedi. Demirtaş, "Adalet Bakanı sesi duyduysa harekete geçsin" dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bingöl’de yaptığı açıklamada PKK/KCK’lıların cezaevlerinde sürdürdüğü açlık grevleriyle ilgili sorunun çözülmesi için kendisi ve yardımcısı Gültan Kışanak’ın İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştürülmesine izin verilmesini istedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, PKK/KCK’lıların cezaevlerinde sürdürdüğü açlık grevlerine destek vermek için bugün beraberinde BDP Grup Başkan Vekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile birlikte Bingöl M Tipi Cezaevi’nin önünde basın açıklaması yaptı. Cezaevi önünde toplanan partililere de hitap eden Demirtaş, hükümeti eleştirdi.

Açlık grevlerinin 43’üncü gününe kadar hükümetten tek bir ses gelmediğini belirten Demirtaş, dün Adalet Bakanı’nın Sincan Cezaevi’ne gittiğini ve bu ziyareti önemsediklerini belirtti. Demirtaş, şöyle dedi:

"Adalet Bakanı eğer gerçekten bu konuda mesafe kat etmek istiyorsa, biz de BDP olarak destek olacağız. Ama, Adalet Bakanı Sincan Cezaevi’ni ziyaret ettiği sırada, aynı saatlerde İçişlerine bağlı polisler bir başka cezaevinde halkımızı, çocuğu açlık grevinde olan anaları copla işkenceye tabi tutuyorlar."

‘Adalet Bakanı İmralı ile adım atmalı’

Demirtaş, Adalet Bakanı’nın girişimlerini destekleyeceklerini ve başka cezaevlerini de ziyaret etmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, "Bayramda boş durmamalı. Ama öncelikli olarak talepleri duyduysa bu taleplere karşı ne yapacağını açıklamalıdır. Taleplerden biri Sayın Öcalan’ın sağlık, özgürlük ve güvenlik koşullarının oluşturulmasıdır. Eğer, Sayın Adalet Bakanı bu talebi duyduk diyorsa o halde geç kalmadan hemen bugün İmralı ile adım atması gerekiyor. Bakanın tek başına yetkisinin olmadığını biliyoruz. Tek başına bu siyasi meseleleri çözmeyeceğini biliyoruz. O halde eğer Adalet Bakanı bu sesi duyduk diyorsa Milli Güvenlik Kurulu’nda ya da hükümet nezdinde, Başbakan nezdinde bu sorunu konuştuğunu ve çözdüğünü kamuoyuna açıklamalıdır. İmralı’nın önü açılmalıdır. Sayın Öcalan’ın önü açılmalı" dedi.

'İmralı’ya bizi gönderin'Demirtaş, pratik bir öneri de bulunduğunu belirterek, "Eş başkanlar olarak bizler başvurmuştuk. İmralı’ya gitmek istediğimizi söylemiştik. Ailesini ve avukatlarını değil bizi gönderin. Eş başkanlar biz İmralı’ya gidelim. Türkiye’nin bütün cezaevlerine gidebiliyorsak İmralı’ya da gidebilmeliyiz. Bu bir adım olur. Bu karşılıklı olarak meseleyi çözme konusunda ön açıcı bir tavır olur. Milletvekili olarak Türkiye’nin bütün cezaevlerine gidip görüşme yapabiliyoruz. Bu hakkımız yetkimiz var. Madem öyle İmralı’ya da gidelim. Sayın Öcalan’la biz görüşelim. Bu bir adım olarak gelişmeye devam etsin."

Demirtaş, cezaevlerinde açlık grevinde olanların çok kararlı olduklarını bildiklerini belirterek, cezaevlerinin Tabipler Odası ve insan hakları örgütlerine açılması gerektiğini söyledi. Kendisi ve yardımcısı Gültan Kışanak’ın eş başkanlar olarak İmralı’ya gitmelerinin bir adım ve aşama olacağını söyleyen Demirtaş, "Ve Sayın Öcalan’ın müzakerelere yeniden katılabileceği özgürlük, güvenlik ve sağlık koşullarının oluşturulmasında önemli bir mesafe aşılmış olur. Bu talepler anadilde eğitim ve anadilde savunmayla ilgili. Hükümet açık bir program ortaya koymalıdır. Bu son derece meşru bir talep, meşru bir haktır. Eğer Sayın Adalet Bakanı bu konuda da sesi duyduk diyorsa, hükümet gereğini bir an önce yerine getirmelidir."

Demirtaş, açlık grevinde bulunanların birinin canına mal olacak bir durum ortaya çıkması halinde bir duyarsızlık ortaya çıkarsa, kesinlikle sürecin tıkanacağını söyledi.