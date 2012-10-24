Adalet Bakanı Sadullah Ergin açlık grevindeki mahkûmlarla görüştü

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Sincan Cezaevi'nde içlerinde açlık grevinde olan mahkûmların da olduğu tutuklu ve hükümlülerle görüştü. Grevi sonlandırma çağrısı yapan Ergin, "Açlık grevindekiler seslerini duyurmak istiyorlarsa, bu ses duyuldu" dedi.

Hapishanelerde süren açlık grevi eylemi 43'üncü gününe girerken Adalet Bakanı Ergin açlık grevi yapan mahkûmların talebini dinlemek ve bayramlaşmak için Sincan Cezaevi'ne gitti.

Ergin'in açıklamaları özetle şöyle:

Şu anda Türkiye’de 680 civarında hükümlü tutuklu açlık grevleri yapmaktalar. Bu eylemin başladığı günden bu yana titizlikle olay bakanlığımız nezdinde takip ediliyor. Olumsuz sonuç oluşmasın diye her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Önce insan diyerek yola çıktık parti olarak. Bunun gereklerini yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün bu açlık grevleri cezaevinin mevcut şartlarına yönelik bir eylem değildir. Farklı sorun alanlarına dönük bir takım talepleri kapsayan eylemlerdir. Bunlar da bilinen talepler. Türkiye uzunca bir süredir demokratik hakların genişletilmesi noktasında çok önemli gelişmeler sağlamıştı, bu çalışmalarına da devam eden bir ülke. Son AKP kongresinde 2023 vizyonuna dönük olarak bir takım taahhütlerde bulundu AKP. Ana dilde savunma hakkını da içeren taahhüdümüz var."

PKK ve PAJK davaları mahpusları Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması ve anadilde eğitim-savunma talepleriyle 12 Eylül'den bu yana açlık grevi eylemine başlamıştı.