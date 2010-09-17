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Politika

DEMİRTAŞ: ''OLGUN TAVIR İÇİNDE OLACAĞIZ'' VAN (A.A)

17 Eylül 2010 15:54

-DEMİRTAŞ: ''OLGUN TAVIR İÇİNDE OLACAĞIZ'' VAN (A.A) - 17.09.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari'de 9 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, ''Bu dönemlerde bu tür olaylar aydınlatılmadığı için barış süreçleri sekteye uğramıştır. Barış sürecini, barış arayışlarını etkilememesi için siyasi açıdan olgun bir tavır içerisinde olmayı sürdüreceğiz'' dedi. Hakkari merkeze bağlı Geçitli köyünde 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı patlamanın ardından Hakkari'ye gitmek üzere Van'a gelen BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Ferit Melen Havaalanı'nda partililerce karşılandı. Demirtaş, havaalanının VIP Salonu'nda bir süre dinlendikten sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Geçitli köyü yakınlarında bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve 9 kişinin hayatını kaybetmesine, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan olaydan son derece üzüntü duyduğunu söyledi. Olay yerini ziyaret etmek ve halkın acısını paylaşmak amacıyla Hakkari'ye gideceklerini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti: ''Tabii bu olayın ilk anda karanlık bir olay olduğu, derin güçlerin işi olduğu ortada iken hükümetin, devlet yetkililerinin halen olayın failleri belliymiş gibi açıklama yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu dönemlerde bu tür olaylar aydınlatılmadığı için barış süreçleri sekteye uğramıştır. Biz bu nedenle hükümetten şunu bekledik: Olayın aydınlanması için ciddi, samimi bir çaba gösterilecek ve altından gerçekten kim çıkarsa çıksın hızlı bir şekilde olay aydınlatılacak. Barış sürecini, barış arayışlarını etkilemeyecek bir pozisyon doğacağını düşünürken dünden beri Sayın Başbakan başta olmak üzere hükümetin yapmış olduğu açıklamalar bizler açısından son derece talihsiz açıklamalardır. Her şeye rağmen 'bu olay aydınlanmış bir olaydır' diye düşünmüyoruz. Barış sürecini, barış arayışlarını etkilememesi için siyasi açıdan olgun bir tavır içerisinde olmayı sürdüreceğimizi belirtiyoruz.'' Açıklamanın ardından aracına yönelen Demirtaş, kendisini karşılamaya gelen davulcuya davulu  çalmaması yönünde uyarıda bulunarak, 100 TL bahşiş verdi.

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