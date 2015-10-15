Demirtaş: O hesaplar AKP ile bağlantılı, büyük bir trol hareketi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara katliamı öncesi "Bomba Ankara'da patlayacak" tweeti atan ve saldırıya ilişkin bilgiler kulisler paylaşan bazı Twitter hesaplarıyla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak, “Sadece PKK bağlantısı değil birinin benim sosyal medya danışmanım olduğu iddia edildi. Bakın söz konusu sosyal medya hesaplarının AKP ve AKP’ye yandaş kesimlerle ilişkisi zaten ispatlandı. Büyük bir trol hareketi, kafalama hareketi medyada işliyor” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin MYK toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da patlamadan sonra başlatılan soruşturmaya üç Twitter hesabının dahil edilmesinin ardından bu hesapların PKK ile bağlantılı olduğu iddialarını değerlendiren Demirtaş, “Sadece PKK bağlantısı değil birinin benim sosyal medya danışmanım olduğu iddia edildi. Bakın söz konusu sosyal medya hesaplarının AKP ve AKP’ye yandaş kesimlerle ilişkisi zaten ispatlandı. Büyük bir trol hareketi, kafalama hareketi medyada işliyor. Başbakan da bu hareketin içinde çünkü kendisi de trol yapıyor. Ertesi gün de AKP’nin medyası bunu manşete çekiyor. Ya 100 kişi ölmüş büyük bir katliam var ve başbakan biz Twitter’dan ilişki tespit ettik diyor. Ne oldu sizin devlet olma ciddiyetinize. Üç tane sosyal medya hesabı üzerinden mi siz bu soruşturmayı yürütüyorsunuz? Bunlar da AKP ile bağlantılı isimlerdir.

Zaten AKP’ye yakın gazeteciler bunlar bizim arkadaşımızdır diye açıklama yaptılar. Bunları da gerçekte de tanıyoruz. Hiçbirinin bizimle ilgisi yok tanımayız da tanımam da. Ama ben o isimlerin bu patlamayla alakalı olacağını da düşünmüyorum. Yani AKP ile bağlantılı olduklarını düşündüğüm halde bu patlamayla alakaları olduğunu düşünmüyorum. Denk gelmiş bomba lafı geçmiş. Bunun için insanları suçlayamazsınız” dedi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin, 10 Ekim’de Ankara Garı’nda meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili soruşturma tamamlanıncaya kadar son dönemin en geniş kapsamlı yayın yasağı getirmesine ilişkin, “Bu konuya ilişkin görüşlerimizi eleştirilerimizi kamuoyunda paylaştıkça savcı undan nasıl olumsuz etkilenir, olumsuz olarak mı etkilenir? Psikolojik olarak mı olumsuz etkileniyor. Araştırmanın, soruşturmanın hangi aşaması olumsuz etkileniyor ki bu kararı alabiliyorlar.

Kamuoyunda AKP-IŞİD işbirliğinin, dayanışmasını saklama kaygısı ve girişimidir. Şunu da belirteyim; bu olayın altında milyonda bir PKK bağlantısı olsaydı yayın yasağı değil yayın mecburiyeti getirirdiler. Sırf buradan bakarak bile AKP-IŞİD işbirliğinin rahatlıkla anlaşılması lazımdır. Derhal kaldırılması lazım. Neyi gizleye çalışıyor neyi saklamaya çalışıyor bu şeklide saklayabileceğine mi inanıyor hayretler içerisindeyim doğrusu. Herkes bırakın özgürce düşüncesini ifade etsin. Kamuoyu zaten neyin ne olduğunu biliyor. Bu şekilde kafamızı devekuşu gibi kuma gömerek gerçekleri saklayamazsınız” diye konuştu.

"Herkesin bu ülkede güvenlik sorunu var"

Demirtaş, kendisine suikast girişimi olacağına yönelik alınan istihbaratın 5 Ağustos tarihinde İçişleri Bakanlığı’na bildirmelerine ilişkin sorulan soruyu, “Çok üstünde durulacak bir konu değil yani. Türkiye’deki her siyasetçi gibi tabi ki bizler de işimizi yaparken belli riskler olabilir her bir arkadaşım için bu geçerli. Burada önemli olan toplumun güvenliği, halkın güvenliğidir. Kamusal güvenliği sağlanması konusunda hükümet ciddi bir zafiyet içerisinde.

Bırakın güvenliği sağlamayı, güvenliği tehdit eden unsurun odağı haline gelmiş durumda hükümet. Bu hepimiz açısından geçerli. Yani hükümette canlı bomba listeleri var ama hükümet tutuklayamıyor. Her gün belediye başkanları tutuklanıyor, üniversite öğrencileri tutuklanıyor. Sırf basın açıklaması okunurken orada bulundu diye dün Erciş belediye başkanımızı tutukladılar. Gerekçe bu başka gerekçe yok. Sırf bir basın açıklaması okunurken orada bulundu diye müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Belediye başkanlarımızın çoğu görevden alınmış durumda. Dolayısıyla şuanda ülkede en güvenli şey canlı bomba olmak hukuk karşısında. Canlı bombayım deseniz örneğin, hukuk karşısında güvence altındasınız demektir. Çünkü kendinizi patlatmadan devlet size dokunamıyor, gözaltına alamıyor ya da tutuklayamıyor. Herkesin bu ülkede güvenlik sorunu var. Bu sadece şahsımla alakalı bir güvenlik sorunu değil” dedi.

"Üç yıldır orada PYD ile savaşıyor zaten"

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, “PYD’yi şuana kadar vurmadıysak PYD masum olduğu için değil, PYD-PKK farklı olduğu için değil. Çözüm süreci devam ediyordu, silah bırakılacağına dair sözler vardı” açıklamalarının sorulduğu Demirtaş, “Sayın başbakan şuana kadar PYD’ye müdahale etmediğini mi iddia ediyor? Üç yıldır orada PYD ile savaşıyor zaten. Gönderdiği silahlar PYD’ye karşı kullanılan silahlar. Daha nasıl PYD’ye müdahale edecek. PYD kendilerinin müdahalesine rağmen orada IŞİD’i orada dize getirmiş bir halk hareketidir” yanıtını verdi.

"7 Haziran’daki hava yok"

Demirtaş, seçim çalışmalarına ilişkin MYK’da yeni bir karar alınacağını söyleyerek, “Zaten 10 miting yapma kararı almıştık belki bunları başka bir faaliyete dönüştürme şeklinde seçim çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir sürü PKK’lı, Türk, Kürt, asker, polis, sivil yüzlerce insan yaşamını kaybetti. Son katliam olmasa dâhil seçim atmosferi toplumda da yok. 7 Haziran’daki hava yok bu çok normal toplum şuanda güvenlik kaygısı taşıyor. Bizde bu durumu toplumun beklentileri doğrultusunda ve parti ilkelerimiz doğrultusunda yeniden düzenleyeceğiz” dedi.