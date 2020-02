Demirtaş: Merkel'e selamımı söyleyin, Erdoğan'ı davet etti ama...

4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Alman ZDF kanalına verdiği röportajında, "Şansölye Merkel’e selamlarımı söyleyin. Gerçi kendisi seçim sonrası için Erdoğan’ı şimdiden davet etti ama Erdoğan’ı emekli bir cumhurbaşkanı olarak ağırlamak zorunda kalacak" dedi.

Tutuklu bulunan Demirtaş, HDP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı olarak ZDF’den Müjgan Arpat’ın sorularını yanıtladı.

Röportajda cezaevindeki koşulları ve seçim kampanyasını nasıl yürüttüğü hakkında bilgi veren Demirtaş, “Yargı üzerindeki siyasi baskılar ve vesayet olmasa her an serbest bırakılabilirim. Normal olan, yasal olan budur. Ama yargı tam olarak hukuku esas almıyor. İktidarın ve Erdoğan’ın söylemlerini esas alıyor. Erdoğan da serbest kalmamam için kampanya yürütüyor, her gün mahkemelere çağrılar yapıyor” diye konuştu.

“Tutuklu değil siyasi rehineyim"

Demirtaş, yargılandığı davalarla ilgili olarak, “Hakkımda yerel mahkemelerde verilmiş tek bir mahkumiyet hükmü yoktur. 20 aydır birçok davada yargılamama başlanmadı bile. Tutuklu olduğum davada ise 20 ayda 2 defa hakim karşısına çıkabildim. Yani yargılama bile yapılmadan içeride tutuluyorum. Dolayısıyla ben bir tutuklu değil siyasi rehineyim” açıklamasında bulundu.

"Gölge etmesinler yeter"

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, “AB ülkelerinin ve Almanya’nın sizin tutuklanmanıza, size karşı yürütülen soruşturma ve davalara ilişkin yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“AB ülkelerinden ve Almanya Hükümeti’nden hiçbir kişisel beklentim yoktur, gölge etmesinler yeter. Kendi ilkelerini yok sayan hükümetlerden demokrasi ve insan haklarına saygı beklemek saflık olur. Ben halkıma, Avrupa’daki demokrasi güçlerine ve Avrupa halklarına güveniyorum.”

“Karşımızda kaybetmek üzere olan bir iktidar var"

Demirtaş’a yöneltilen sorulardan birisi de, “Seçimler OHAL koşullarında gerçekleşecek. Bu durum seçim sonuçlarını nasıl ve hangi alanlarda etkileyecek? Özellikle Kürtlerin yoğun olarak yasadığı bölgelerde etkisi ne olacak?” oldu. Demirtaş bu soruyu şöyle yanıtladı:

“Karşımızda kaybetmek üzere olan bir iktidar var. Dolayısıyla sadece HDP seçmeni ve belli bölgeyle sınırlı olmayan seçim ihlal ve hileleriyle karşı karşıya kalabiliriz. 24 Haziran günü bu gidişi değiştirmek isteyen herkes önce sandığa giderek oyunu vermeli, sonra da oyuna sahip çıkmalıdır. Buna diğer partiler, sivil oluşumlar ve barolar da dahil. Sandık güvenliği konusunda işbirliği yapmalıyız. Biz HDP olarak seçmenlerimizin oyunu korumak için her türlü hukuki, fiili tedbiri alacak bu temeldeki işbirliklerine açık olacağız.”

“Gerekçe olarak sundukalrı vakalar 20 yıl öncesinde gerçekleşmiş"

Selahattin Demirtaş, 11 ilde seçim sandıklarının taşınması ve birleştirmesine dair de şunları söyledi:

“AKP seçim sonuçlarını dizayn etme peşinde. MHP ile yaptığı faşist ittifak nedeniyle kaybettiği Kürt oylarını bu şekilde kazanmayı düşünüyor. Taşıma kararlarında güvenlik gerekçesi olarak sundukları vakalar 20 yıl öncesinde gerçekleşmiş. Tam bir skandal. Burada partim HDP yanında, Türkiye’nin batısına da sorumluluk düşüyor. Herkes seçim günü oylara sahip çıkma konusunda etkili çaba sarf etmelidir.”

“Baraj altında kalmaz ancak bırakılabilir"

Demirtaş, HDP’nin baraj altında kalabilme ihtimaline dair soruya da, “Baraj altında kalmaz, ancak bırakılabilir. OHAL de bunun olanaklarını sunuyor zaten. Ancak HDP’nin barajın altında kalması artık sadece HDP’nin sorunu değildir. Bu yüzden kimileri oy vererek kimileri de HDP’nin oylarının çalınmasına engel olarak bunu önlemeye yardımcı olmalıdır” yanıtını verdi.

“Merkel'e selamlarımı söyleyin"

HDP’li Selahattin Demirtaş “Alman Hükümetine bir mesajınız var mı” sorusuna da, “Şansölye Merkel’e selamlarımı söyleyin. Gerçi kendisi seçim sonrası için Erdoğan’ı şimdiden davet etti, ama Erdoğan’ı emekli bir cumhurbaşkanı olarak ağırlamak zorunda kalacak” yanıtını verdi.

"Merkel'e sürpriz yapacağım"

Öte yandan Demirta, sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Demirtaş, "Merkel hükümeti bu seçim öncesi oldukça sessiz. Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz? Avrupa Erdoğan'ı eleştirdikçe AKP oyları yurtdışında artıyor, katılıyor musunuz buna?" sorusunu şöyle yanıtları:

"Merkel pek sessiz sayılmaz. 24 Haziran'dan sonra Erdoğan'ı Almanya'ya beklediği yönünde haberler duydum. Ama ona bir sürpriz yapıp, Cumhurbaşkanı olarak ben gideceğim."

