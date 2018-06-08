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Demirtaş'tan "İkinci turda muhalefet adayını destekler misiniz" sorusuna yanıt

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde

08 Haziran 2018 15:27

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Demirtaş, T24'ün "Cumhurbaşkanlığı seçiminin sizin dışınızda bir isimle ikinci tura kalması durumunda, muhalefet adayına destek konusunda yaklaşımınız ne olur?" sorusuna, "Ülkenin ve toplumun geleceği açısından ilkelere nasıl yaklaştığına bakar , ona göre karar veririz" cevabını verdi.

Demirtaş'ın Twitter'dan verdiği yanıtlar şöyle:

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