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Demirtaş mal varlığını açıkladı

"300 bin TL değerinde bir konut; 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil; yüzlerce kitap, binlerce mektup ve bir diploma..."

17 Mayıs 2018 17:24

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, mal varlığını açıkladı. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısına uyduğunu kaydeden Demirtaş, diplomasını da paylaştı.

1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)” ifadelerine yer verildi.

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