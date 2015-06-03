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Demirtaş: Kobane olaylarından bir gece önce Başbakan’la görüştüm

‘Başbakan durumu anlamaktan uzak oyalamacı ciddiyetsiz bir tavır ve durum sergiledi’

03 Haziran 2015 15:59

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Kobane olaylarından 1 gece önce  (5 Ekim gecesi – T24)  Başbakan’la 10 dakika telefonda görüştüm” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Kobane olayları ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Demirtaş, “Kobane olaylarından 1 gece önce  Başbakan’la 10 dakika telefonda görüştüm. Başbakan ile görüştüğümde çağrı yapmamıştık. Halk sokağa çıktı.  Durum kritik müdahale edelim dedim. Sayın Başbakan bunu inkar edemez bütün ricalarıma ısrarlarıma rağmen durumu anlamaktan uzak oyalamacı ciddiyetsiz bir tavır ve durum sergiledi” dedi. 

 

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