Demirtaş, HDP'nin son oy durumunu açıkladı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Elimize gelen verilere göre HDP şu anda bıçak sırtında. Keşke gönül rahatlığıyla geçtik diyebilseydik. Bir oy çok şey değiştirir" dedi.

Selahattin Demirtaş, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programının konuğu oldu.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Demirtaş, HDP'nin barajı aştığını halen gönül rahatlığıyla söyleyemeyeceklerini belirterek, "Elimize gelen verilere göre HDP şu anda bıçak sırtında. Keşke gönül rahatlığıyla geçtik diyebilseydik. Bir oy çok şey değiştirir. Ben tüm Türkiye'den rica ediyorum. Seçim sonucunda 'iyi olma hali' kazansın istiyoruz. HDP'nin yükselişi Türkiye'ye umut olacak. HDP bütün inançların eşitliğinden yanadır" ifadelerini kullandı.