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Demirtaş için 'eşcinsel evlilik' iddiası: Eşimle çok mutluyum, şu anda düşünmüyorum

Candaş Tolga Işık: Doğru mu değil mi bilmem ama...

02 Haziran 2015 17:03

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a atfen bir iddiada bulundu. İddiaya göre AKP'li Mahir Ünal, Demirtaş'ın eşcinsel evlilikle ilgili ne düşündüğünü sorunca, Demirtaş Mahir Ünal'ı arayarak "Teklifinizi şimdi iletti arkadaşlarım. Ama şu anda düşünmüyorum. Eşimle çok mutluyuz. Teşekkür ederim" diye yanıt verdi.

Candaş Tolga Işık, dünkü (1 Haziran 2015) köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı:

"Doğru mu değil mi bilmem... Ben de anlatanların yalancısıyım diyerek bu yakınlarda duyduğum iki siyasi arasında geçen ve beni çok güldüren bir diyalogla bitireyim yazıyı... AK Partili Mahir Ünal geçenlerde, "HDP lideri Selahattin Demirtaş eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyor? Cevap versin" diye bir açıklama yapıyor. Bu açıklamayı danışmanlarından öğrenen Demirtaş hemen telefona sarılıp Mahir Ünal'ı aramış. "Mahir Bey merhaba ben Selahattin Demirtaş..." diyor ve yapıştırıyor cevabı: "Teklifinizi şimdi iletti arkadaşlarım. Ama şu anda düşünmüyorum. Eşimle çok mutluyuz. Teşekkür ederim."

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