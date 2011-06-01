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Politika

DEMİRTAŞ: KARADENİZ HALKINI SELAMLIYORUZ HAKKARİ (A.A)

01 Haziran 2011 19:40

-DEMİRTAŞ: KARADENİZ HALKINI SELAMLIYORUZ HAKKARİ (A.A) - 01.06.2011 - Eski BDP Genel Başkanı ve bağımsız Hakkari milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, ''Hopa'da AKP'nin zulmüne ve faşizmine karşı direnen Karadeniz halkını selamlıyoruz. Hakkari'den onlara selam gönderiyoruz'' dedi. Seçim çalışmaları için Hakkari'de bulunan eski BDP Genel Başkanı Demirtaş, Bay köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Köy meydanında yöresel şarkıcıların seslendirdiği müzikler eşliğinde vatandaşlarla halay çeken Demirtaş, yaptığı konuşmada, 12 Haziran'da AK Parti'nin ''dersini alacağını'' savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Asla rehavete kapılmamak lazım, 12 Haziran akşamına kadar bütün gençlerin çalışma yürütmesi lazım. AKP, demokrasi adı altında ırkçılık ve milliyetçilik yapıyor. Bakın Hopa'da, Karadeniz'de bile halka yönelik büyük baskılar yapılıyor. AKP kendine yönelik en küçük bir muhalefete bile tahammül göstermiyor. Kürt, Laz, Çerkez, Türk olsun kimse AKP'ye muhalefet edemez. Kimse sokağa, meydana çıkamaz. Çıkarsa AKP'nin polisinin gazı, copu, panzeriyle karşılaşır. İşte Hopa'da bunu gördünüz. Şimdi Başbakan, 'eşkıya Hopa'da da şehre indi' diyor. Yani sokağa inen, mücadele eden herkesi eşkıya olarak tanımlıyor. Ben de şuradan bir kez daha söylüyorum. Senin siyasi olarak, siyasi partinin, siyasi hareketinin sonunu işte bu eşkıyalar getirecek. Öyleyse hepimiz eşkıyayız. Hopa'da AKP'nin zulmüne ve faşizmine karşı direnen Karadeniz halkını selamlıyoruz. Hakkari'den onlara selam gönderiyoruz. Onların direnişini de kutluyoruz. Bugüne kadar bu halk, bu mücadeleye çok şey kattı. Bundan sonra biz istiyoruz ki artık bu halk baskı, zulüm altında yaşamasın, hizmet sırası bizdedir.'' ''Bu halkın demokratik özerkliğini kendi ellerimizle inşa etmek istiyoruz'' diyen Demirtaş, ''12 Haziran seçimleri dönüm noktası olacak. Artık bu halk kendi topraklarında, kendi anavatanında kendini yönetmenin referandumunu yapacak. 12 Haziran bizler açısından bütün dünyaya 'artık yeter' demenin son günü olacak.'' Konuşmasının ardından Merzan Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını da ziyaret eden Demirtaş, Hakkari'deki esnafın çektiği sıkıntıyı farkında olduklarını, bölgede barışın sağlanmasıyla sorunları da el birliği ile çözeceklerini söyledi. Seçim çalışmasından sonra Belediye Başkanlığına geçen Demirtaş, hafta sonu düğünleri yapılacak olan Bayram Demirer ile Jiyan Güldal çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Demirtaş, ''ekonomik darboğaza rağmen evlenme cesareti gösterdikleri için genç çifti kutladığını'' belirterek, ''İstediğiniz kadar çocuk yapabilirsiniz. Biz AKP gibi 'üç çocuk' demiyoruz. Bir de iki de yapabilirsiniz'' dedi.

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