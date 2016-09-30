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Politika

Demirtaş: Kapatılan sadece İMC TV değil, parlamento da fiili olarak kapatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, OHAL kararnamesi ile kapatılan İMC TV ile dayanışma mesajı verdi

30 Eylül 2016 22:27

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,  İMC TV’nin hükümetin çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İMC TV canlı yayınında konuşan Demirtaş, 15 Temmuz darbe girişiminin baskıcı uygulamalar için bir ‘fırsat’ olarak kullanıldığını söylerken, “Bu geçici bir dönemdir, baskı ve zulüm hiçbir zaman kalıcı olmaz” dedi.

Selahattin Demirtaş, “Kapatılan sadece İMC TV değil, parlamento da fiili olarak kapatılmış durumda” diye konuştu. “İMC TV Türkiye için önemli muhalif seslerden biridir, Türkiye’ye kazandırmış olduğu önemli alan kapanmayacaktır. Bunun durdurulması elbette mümkün olacaktır” diyen Demirtaş, parti olarak İMC TV ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

 

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