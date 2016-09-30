Kapatılan İMC TV, Hayatın Sesi TV ve Özgür Radyo'nun internet sitelerine de erişim engeli!

Darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 668 sayılı kanun hükmünde kararnamesi (KHK) kapsamında kapatılan İMC TV, Hayatın Sesi ve Özgür Radyo'nun web siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişime engellendi.

OHAL kararnamesi kapsamında 12 televizyon kanalı kapatılmıştı.

BTK'nin web sitesinde aşağıdaki bilgiye yer verildi:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (imctv.com.tr) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nın 30/09/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-151547 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından idari tedbir uygulanmaktadır"