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Politika

Demirtaş, İtalyan La Repubblica'ya konuştu: Türkiye bir iç savaşa sürükleniyor

"Erdoğan, bugün barışın önündeki en büyük engeldir"

09 Haziran 2016 15:26

İtalya’nın prestijli gazetesi La Repubblica’ya konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye’nin bir iç savaşa sürüklendiğini" söyledi.

Meydan gazetesinde yer alan habere göre, muhabirin, “Erdoğan ne yapmak istiyor?” sorusuna Demirtaş, “Kürtleri saf dışı bırakmak istiyor. Kürt hafızasına darbe indirmek istiyor. Bu durdurulmalı. Ancak AB bunun yapılmasına izin veriyor.” yanıtını verdi.

AB’nin "Kürt kentlerinde her gün yaşanan katliamları görmezden gelmemesi" gerektiğini anlatan Demirtaş, “O halde Türkiye´deki demokrasinin durumuna ilişkin gözlerinizi açmalısınız. Çünkü bir iç savaşa sürükleniyoruz.” ifadelerini kullandı. “İç savaş mı?” sorusu üzerine, “Evet, durum günden güne kötüleşiyor ve şimdi bundan hiçbir şekilde çıkış yok, hiç olumlu bir şey yok. Dinden ilham alan muhafazakâr hükümet, Kürtlerle barış süreci için hiçbir çözümü kabul etmiyor.” ifadelerini kullandı. Ülkesi için umutlu olduğunu da ekleyen Demirtaş, “Erdoğan, bugün barışın önündeki en büyük engeldir. Ancak daima o yönetmeyecek ki” diye konuştu.

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Selahattin DemirtaşHDPTürkiye iç savaşa sürükleniyor

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