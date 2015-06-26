Demirtaş İstiklal Marşı tartışması hakkında ne dedi?

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis'te HDP'lilerin İstiklal Marşı okumamasına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Demirtaş, ‘Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal’ diyen bir marştır. Hangi ırktan söz ediyor o?” şeklinde konuştu.

TBMM'deki yemin töreninde İstiklal Marşı okunurken HDP sıralarından sadece Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş ve Celal Doğan marşa eşlik etmişti.

Katıldığı bir televizyon programında Nazlı Ilıcak’ın, HDP'lilerin İstiklal Marşı'nı okumamasına ilişkin sorduğu bir soruya yanıt veren Demirtaş, "Herkes öyle düşünmeyebilir, öyle hissetmeyebilir, İstiklal Marşı'nı zorla okuyacaksın diye bir şey mi var bilemiyorum yani. Bu bir ırkçı dayatma olarak yapılmamalı" ifadelerini kullandı. Demirtaş şunları söyledi:

"Hayır özel bir tavır, tartışılmış bir şey yok ama ‘kahraman ırkıma bir gül’ biz de mırıldandık ama yani ‘İstiklal Marşı'nı zorla okuyacaksın’ diye bir şey mi var? Bilemiyorum yani. Saygı gösterildi, arkadaşlarımız ayağa kalktılar. İstiklal Marşı'nı ayakta dinlediler.

Evet, İstiklal Marşı'nın maneviyatını bilmiyor değiliz, kaynağını bilmiyor değiliz. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış bir halkın o zor günlerde duygusunu, maneviyatını ifade eden bir marştır.

Herkes öyle hissetmeyebilir. Herkes öyle düşünmüyor olabilir ama bir ırkçı dayatma olarak da yapılmamalı. ‘Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal’ diyen bir marştır. Hangi ırktan söz ediyor o? Yıl 2015. Şüphesiz Akif bunları yazdığında belki başka duygu ve düşüncelerle yazmıştı ama etnik kimliklerin, ırkın, mezhebin, dinin, inancın bu kadar çoğulcu bir toplumda bir arada yaşamasını savunduğumuz bir dönemde, ben sorgulayalım tartışalım demiyorum ama okumayana da "sen nasıl okumazsın" diye linç kampanyası da yapılmasın."