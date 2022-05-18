"Demirtaş'ın plastik sandalyeden başka makamı, koltuğu yok"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanlığını uzun yıllardır sürdüren Zınar Karavil'in yazdığı "Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi" Dipnot yayınlarından çıktı.



21 Mayıs'ta okurlarla buluşacak kitap, 7 Haziran'dan (HDP'nin yüzde 13 oy aldığı seçim) Demirtaş'ın tutuklandığı (4 Kasım 2016) dönemi ve cezaevi sürecini anlatıyor.



Kitabın ön sözünü sinemacı ve eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, son sözünü ise Selahattin Demirtaş yazdı.



Kitapta Edirne F Tipi Cezaevi'nde yaklaşık 6 yıldır tutuklu bulunan Demirtaş'ın arkadaşlarının, avukatlarının, kardeşlerinin, eşinin, hücre arkadaşının ve bizzat kendisinin anlattığı ve okurun şimdiye dek bilmediği pek çok konu yer alıyor.

Zınar Karavil, Demirtaş'ın cezaevine konulduğundan beri geçen süre boyunca yaşanan siyasi ve toplumsal gelişmeleri de kitapta derliyor.

Kitabın yanıt aradığı bazı sorular şunlar:

Cezaevine girmesine yol açan süreçte neler yaşandı?

İçeride günleri nasıl geçiyor?

Neler yaşıyor, nasıl hissediyor?

Dışarıda yaşanan gelişmelere nasıl bakıyor?

Cezaevi görevlileriyle ilişkisi nasıl?

Bayıldığı gece neler oldu?

Ailesinin geçirdiği trafik kazasını duyduğunda ilk tepkisi ne oldu?

Hangi haberi duyduğunda çok üzüldü?

Neden Covid aşısı olmak istemedi?

Kelepçe takılmak istenmesine nasıl karşı koydu?

Ne zaman çıkacağını düşünüyor?

"Plastik sandalyeden başka makamı yok"

Kitapta Önsöz'ü kaleme alan Sırrı Süreyya Önder şöyle diyor:

"Bin türlü gölge ve riyayla örtülmeye çalışılan günlerin çetelesini tutup unutturmayanlar var. İşte bu kitabın emeği, böylesine aziz bir yerdedir. Ekmek gibi, su gibi aziz bir emeğin ürünü olan bu kitap, beyaz bir plastik sandalyeden başka koltuğu da makamı da olmayan, yüreği halkla, halkın yüreği de kendisiyle atan bir siyasetçiyi, kardaşım Selahattin'in cezaevi dönemi hikayesini anlatıyor."