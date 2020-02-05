Demirtaş'ın kitabından uyarlanan 'Devran' oyununu izlediği için eleştirilen Kadir İnanır: "Kadir Ağabeye ayıp ettik" diyecekler

Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan, önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ‘Devran’ adlı kitabının uyarlandığı tiyatro oyununa gitmekle eleştirilen oyuncu Kadir İnanır, "Benim aleyhime söyleyen herkes bir gün vicdanıyla baş başa kalacak ve 'bu Kadir Abiye ayıp ettik' diyecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnanır'ın ‘Devran’ adlı tiyatro oyununa gitmesini eleştirmiş, “Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi” demişti.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, Elçin Sangu'nun dizi oyuncuları için, "Zengin amele" sözlerine katılmayan İnanır, "Öyle bir şey olur mu, daha baştan söyledik. Setlerin bu kadar uzun süreni olmaz, geri dönüşünün çok kötü olacağını ben bunu üç dört sene evvel de söyledim. Yani yabancıya film satıyoruz, bizim bir gece de oynadığımız diziyi onlar üç bölüm yapıp oynatıyor. Orada da zarardayız yani" dedi. Sözlerine sonrasında, "Ne güzel işte tanımıyorlar, öğreniyorlar" dedi.

Siyasete girme gibi bir durumunun olmadığını söyleyen İnanır,”şimdiye kadar yapsam beşyüz kere siyasete girerdim. Konuya siyaset üstü bakıyorum. Benim derdim bu memlekete barış gelsin sonra işime döneyim' şeklinde konuştu.

"Barış için yoğun çalışmalar içerisindeyim" diyen İnanır şunları kaydetti:

“Benim bir tek isteyim var her şey bu ülkede çok güzel olsun, herkes birbirini çok sevsin saysın. Tabi ki bizim birbirimize karşı toplum olarak birey olarak görüşlerimizde farklılık muhakkak olacaktır, öyle olmazsa tadı olmaz, yaşamın da tadı olmaz. Ama acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız. Sizin çalıştığınız mecralar rahat çalışacaklar. Sosyal hayat hızlanacak, toplumda büyük bir KDV yaratılacak ki her şey çok güzel olsun. Bunun bir tek yolu var barıştan geçiyor. Ben bunlarla ilgili yoğun çalışmalar içerisindeyim. Onun dışında mesela film çalışmalarının içinde gereken şeyleri söylüyorum, benim yapacağım işlerin sosyal içeriği bütün bu anlattığım sorulanların bir parçasını içerisinde taşıması gerekiyor. Onu da yapacağız umuyorum ama önce hepimizin bildiği bütün sıkıntıları bizim başımıza ören bütün etkenleri ortandan kaldıracağız. Dünyanın en güzel ülkesinde beraber mutlu bir biçimde yaşayacağız. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye Cumhuriyetidir, bu güzel vatanımızdır'."