Demirtaş'ın avukatından Abdulkadir Selvi'ye yanıt: Demirtaş denklemin en kritik yerlerinden birinde olduğunu bilmiyor mu, çok komik!

Edirne Cezaevi'nde üç yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye yanıt verdi. Karaman, "Abdulkadir Selvi, 'Abdullah Gül’ün çevresinde yer alan bir grup, Selahattin Demirtaş’ın siyasi denkleme girmesi için bir çaba içine girdi' diye yazmış. Demirtaş siyasi denkleme girecekmiş, bunu da başkaları sağlayacakmış. Çok komik!" düşüncesini dile getirdi.

Karaman sosyal medya hesabından paylaştığı tweetlerde, "Demirtaş'ın, siyasi denklemde, hatta o denklemin en kritik yerlerinden birinde olduğunu Abdulkadir Selvi gerçekten bilmiyor mu? Zaten Demirtaş siyasi denklemin en önemli aktörü olduğu için hakkında bu kadar yalan, bu kadar karalama üretilmiyor mu? İşte tam da bu amaçla Abdülkadir Selvi, 6-8 Ekim olaylarının Demirtaş'ın çağrısıyla başladığı yalanını da tekrarlamış. 'Cezaevinin kısıtlı koşullarında olduğu için Demirtaş’la ilgili dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum'diyerek de kendince kibar davranmış!" ifadesini kullandı.

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