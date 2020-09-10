Abdulkadir Selvi: Yeni plan Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, üç seneyi aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlerini ve Akşener’in kahvaltı yanıtı köşesinde yorumladı.

Selvi, “Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çevresinde yer alan bir grup, Selahattin Demirtaş’ın siyasi denkleme girmesi için bir çaba içine girdi. Bunda Ali Babacan’ın partisinin tutmamasının etkisi var mı bilmiyorum ama yeni plan şu: Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek. Böylece muhalefet bloku olarak Erdoğan’ın karşısına tek aday çıkarmak.” iddiasında bulundu.

Selvi, “Demirtaş’ı parlatmaya çalışıyorlar onu anlıyorum da bunu milliyetçi Meral Akşener üzerinden niye yapıyorlar onu anlamış değilim.” düşüncesini dile getirdi.

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