Demirtaş: İkinci heyetten haberimiz yok

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılacak ikinci görüşmeye gidecek ikinci heyetten haberlerinin olmadığını açıkladı.

Demirtaş, ikinci heyette DTK Eş Genel Başkanı Ahmet Türk ile BDP milletvekilleri Ayla Akat ve Sırrı Sakık'ın yer alacağına ilişkin haberler için şu açıklamayı yaptı:

"İmralı'da Sn.Öcalan ile görüşmeye gidecek ikinci heyet haberleri tümden gerçek dışıdır.Bize iletilmiş hiç bir bilgi yoktur.

Partimizce açıklama yapılmadığı müddetçe bu türden hiç bir habere itibar edilmemesini rica ediyoruz."